El impactante anuncio de Nico Vázquez con su novia tras 11 meses en pareja

Nico Vázquez y Dai Fernández atraviesan una etapa radiante y decidieron compartir toda su alegría con sus seguidores a través de un emotivo álbum digital. El reconocido artista se volcó a sus canales oficiales para publicar un conjunto de postales que documentan el excelente presente afectivo y profesional que transita en la actualidad. "Viviendo y agradecido", escribió el intérprete para resumir el estado de plenitud que experimenta en esta fase de su vida cotidiana.

La complicidad entre Nico Vázquez y Dai Fernández resultó ser el centro de atención de la publicación, donde la pareja lució sonriente y unida. Ambos consolidaron su historia sentimental lejos de las polémicas públicas y demostraron que la relación avanza sobre bases firmes. Sus admiradores celebraron de inmediato cada retrato y destacaron la hermosa energía que transmite la pareja tras casi un año de acompañamiento mutuo en cada proyecto personal.

En el ámbito laboral, el actor celebra el notable impacto comercial de su obra teatral Rocky, proyecto que convoca multitudes en la mítica calle Corrientes. Para este espectáculo se requirieron inversiones superiores a $15000000 y las entradas generales registran valores desde $25000 por función.

El respaldo incondicional de Dai Fernández resulta fundamental en este gran desempeño escénico que sigue sumando funciones agotadas y críticas muy favorables por parte del público aficionado al teatro.