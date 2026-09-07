Un video registrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami muestra el momento en que el avión de carga pierde el control durante la maniobra de aterrizaje y termina fuera de la pista.

En las imágenes se observa cómo el Boeing 767-300 avanza a gran velocidad hasta abandonar el área de aterrizaje. Segundos después, impacta contra varios vehículos y se produce una enorme explosión seguida de una columna de humo y fuego. El material fue difundido en redes sociales y permitió dimensionar la violencia del accidente.

El avión terminó envuelto en llamas

La aeronave era un Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Air. El vuelo 7598 había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, y llegó a Miami poco antes de las 14 del domingo.

Tras salirse de la pista, el avión atravesó el perímetro del aeropuerto y chocó contra varios vehículos. El impacto provocó un incendio de grandes dimensiones, con llamas y una densa columna de humo visible desde distintos sectores.

Cinco muertos y cinco heridos

El accidente dejó cinco personas fallecidas y otras cinco heridas. Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, mientras que otros dos fueron trasladados a hospitales con lesiones de menor gravedad.

Los equipos de emergencia tuvieron que realizar tareas de rescate tanto dentro de la aeronave como entre los vehículos alcanzados. Más de 60 unidades de bomberos fueron desplegadas para combatir las llamas y asistir a las víctimas.

Investigan qué provocó el accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron una investigación para determinar por qué el avión no pudo detenerse luego de aterrizar.

Por el momento, no existe una causa oficial. Los investigadores analizarán, entre otros factores, las condiciones meteorológicas, la maniobra de aterrizaje y el funcionamiento de la aeronave.

Mientras avanza la investigación, las imágenes del momento del accidente se convirtieron en uno de los principales registros del siniestro y permiten observar la secuencia que terminó con el avión fuera de la pista y envuelto en llamas.