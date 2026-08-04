El incomodísimo momento que Jorge Rial le hizo pasar a una famosa

El resurgimiento de las tensiones entre antiguos colaboradores de Intrusos y Jorge Rial trajo al presente un conflicto guardado por años. En un escenario marcado por versiones sobre chats paralelos y filtraciones, situación que incluyó detalles aportados por Marcela Tauro y Guido Záffora, Angie Balbiani decidió romper el silencio sobre su exclusión del casamiento del conductor con Romina Pereiro.

La actriz recordó que en aquel entonces formaba parte del equipo periodístico y fue la única integrante del grupo que no recibió una invitación para el evento. Según sus palabras, "yo estaba en el panel, Jorge se casó con Romina Pereiro e invitó a todo el equipo de Intrusos menos a mi. Se dijeron muchas cosas en ese momento, pero sé que había un tema de celos".

La situación generó una gran incomodidad dentro del programa diario, especialmente porque otros compañeros como Záffora, con el mismo tiempo de permanencia, sí asistieron a la boda,. Balbiani remarcó que "fueron todos menos yo y al otro día, en el programa, se habló de eso".

Tiempo después, la panelista tuvo la oportunidad de confrontar el tema en una charla privada con el periodista, quien le pidió perdón por el mal momento vivido aunque evitó profundizar en los motivos de su decisión. Al reflexionar sobre aquel periodo de su carrera, la comunicadora manifestó que "fue incomodísimo" y agregó que "realmente fue algo horrible".

La relación con Romina Pereiro también fue motivo de análisis por parte de la actriz, quien defendió su conducta y sus principios personales frente a los rumores de la época. Ante las sugerencias de dejar atrás el pasado, ella señaló que "Romina hoy dice que no se acuerda, que yo tengo que soltar... pero no puedo soltar algo que nunca agarré. No lo digo por resentimiento sino porque me educaron de una forma y con ciertos valores y para mí, es importante que se sepa que no tuve nada que ver".

Finalmente, el clima hostil derivado de este episodio terminó afectando su trayectoria laboral en el ciclo hasta su posterior salida. La profesional reconoció el contraste entre la felicidad por el crecimiento profesional y el peso de las sospechas que recayeron sobre ella. En ese sentido, concluyó que "estaba contenta porque era una gran oportunidad pero tenía este inconveniente. Es horrible que te acusen de estar con tu jefe, recién casado... horrible".