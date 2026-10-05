El incómodo cruce entre Wanda Nara y Luck Ra por la Joaqui: "¿Te icardiaron?"

Wanda Nara aprovechó la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity para acorralar a Luck Ra en plena preparación de su plato. La conductora del ciclo de Telefe se acercó a la cocina del cantante y lo encaró sin rodeos sobre su ruptura con La Joaqui y el vínculo de ella con Tiago PZK.

Durante la emisión del certamen gastronómico, la empresaria lanzó la primera pregunta punzante al cuestionarlo sobre si sufrió una infidelidad. Ante la sorpresa del participante, el músico cordobés negó haber sufrido un engaño y aseguró que tampoco traicionó a su expareja durante el tiempo que compartieron.

La mediática insistió para conocer la verdad y le preguntó si se había terminado el amor. El artista contestó que de su lado no y del de ella tampoco, pero remarcó que a veces eso no es suficiente. Además lanzó un dardo contra su ex al señalar que después de la nada él fue como un monstruo.

La conversación subió de tono cuando la presentadora le preguntó si lo habían icardiado. El participante no esquivó la chicana y acomodó la historia comparándola con la vida de la propia conductora, indicando que si él era Wanda, su ex vendría a ser Icardi y su examigo ocuparía el otro rol mediático.

Finalmente, el concursante reveló que el otro implicado nunca lo llamó para contarle y que se terminó enterando del romance a través de los medios de comunicación. A pesar del trago amargo, concluyó que ya no mantiene ningún tipo de rencor y que en este momento solo busca ser feliz.