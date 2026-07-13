El incómodo momento de Yuyito González cuando le preguntaron por Milei

A pocos días del debut de su programa propio, Amalia González asistió al ciclo de Juana Viale, donde enfrentó interrogantes sobre su pasada relación sentimental con el actual jefe de Estado.

Durante la conversación, Viale indagó sobre el modo en que la presentadora manejará la información política al preguntarle "¿Cómo hablás del presidente siendo tu ex?, ¿Ponés primero la banda presidencial o hay algo emocional?". La respuesta de la futura conductora de Net TV fue contundente al definir su posición como "Emocional nada, es completamente profesional y objetivo".

En el marco de esta entrevista, González aclaró que su labor no se verá afectada por ideologías previas, ya que sostuvo "Yo nunca fui militante de nada, de nadie, ni de ningún partido".

Ante la insistencia de Juana Viale, quien observó que "Ves a un tipo que era tu amor y da la casualidad de que es el presidente de Argentina", la exvedette explicó que el tiempo transcurrido facilitó su presente. Al respecto, señaló que "La verdad es que tengo muy clara la situación, ya pasó mucho tiempo desde que nos separamos, más de un año".

La madre de Brenda Di Aloy, quien recientemente celebró el compromiso de su hija, también reflexionó sobre el fin del noviazgo y el camino recorrido. Según sus palabras, "Lógicamente que uno, como pasa en cualquier relación, tenés un proceso en donde lo vas entendiendo y vas procesando la salida de la relación hasta que queda en el pasado".

Finalmente, quien hace poco tiempo dio a conocer un romance con un referente del rock, concluyó que su madurez es clave en esta etapa. Al cerrar el tema, afirmó que "Yo tampoco soy una nena, he tenido otras experiencias, me separé teniendo hijos, no me es nuevo el tema de procesar una separación".