El increíble video con IA de Mirtha Legrand peleando contra Tutankamón

La fiebre mundialista sumó un nuevo capítulo en las plataformas digitales con la difusión de una pieza audiovisual generada mediante inteligencia artificial. El contenido tiene como figura central a Mirtha Legrand, quien se enfrenta en una disputa física a Tutankamón.

Esta creación surge como previa del encuentro que la selección nacional disputará el próximo martes siete de julio frente a Egipto, buscando un lugar en los cuartos de final del torneo internacional.

El responsable de esta pieza es Fer De Luca, un diseñador audiovisual conocido por sus trabajos anteriores donde situaba a los integrantes del equipo técnico y jugadores en diversos oficios. Entre sus obras más destacadas de 2023 se encuentran las imágenes de Messi desempeñándose como gasista y plomero, o Scaloni como un comprador de teléfonos celulares.

En esta oportunidad, el clip muestra a la conductora argentina vestida con los colores nacionales, logrando imponerse ante el líder egipcio mediante una serie de movimientos de combate.

Durante el desarrollo de la simulación, Mirtha Legrand pronuncia su histórica frase diciendo que "Como te ven te tratan. Si te ven mal te maltratan y si te ven bien, te contratan".

El video capturó rápidamente el interés de los usuarios, quienes destacaron el uso simbólico de las joyas de la conductora como parte de su fortaleza en la lucha. El impacto en las redes sociales generó una ola de reacciones y mensajes de aliento para el equipo de Lionel Messi.

Los seguidores expresaron su entusiasmo con diversos comentarios sobre la producción. Un usuario escribió que "Jajaja auspicia el espacio...Leiva joyas , y son de mí confianza", mientras que otro comparó la situación afirmando que "Aguante la Chiqui !!! La Chiqui vs Cleopatra: GANA LA CHIQUI POR LEEEEJOOOSSS".

También hubo quienes vincularon la victoria ficticia con el estilo de la presentadora indicando que "Ganó Mirtha y sin despeinarse porque como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan". Finalmente, las menciones se cerraron con frases como "La chiqui TRAE SUERTE", "LA VERDADERA ARGENTINA" y un simple "Aguante Mirtha".