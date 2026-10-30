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El Indio Solari recibirá el Doctorado Honoris Causa post mortem de la UNLP

La Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata impulsó el Honoris Causa póstumo para el Indio Solari. Solo resta el aval del Rectorado.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Emblema del rock argentino al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y también como artista popular.

El Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aprobó este viernes el proyecto para otorgar el Doctorado Honoris Causa post mortem a Carlos "El Indio" Solari.

La distinción académica póstuma, que requirió la iniciativa formal de la Agrupación Rodolfo Walsh dentro de la casa de altos estudios, quedó sujeta a la convalidación final por parte del Rectorado de la universidad estatal.

El proyecto de resolución busca homenajear la trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y fundamental figura de la música popular, quien falleció el pasado 5 de junio a los 77 años.

En los fundamentados aprobados por el cuerpo colegiado, la facultad remarcó que el músico trasciende la labor compositiva: “'El Indio' no es sólo un músico; es un fenómeno sociológico, literario y político en la historia de la música”, destacando la impronta poética y social que atravesó a distintas generaciones de la cultura nacional.

Asimismo, el documento académico valoró el impacto histórico de sus producciones discográficas y la construcción de una propuesta artística autogestiva.

Los considerandos subrayan que “en 1986, con el lanzamiento del disco Oktubre, plantó un grito de guerra poético contra el olvido y la desmovilización, llamando a la unidad de estudiantes, obreros y las militancias para que el pueblo sea el dueño de su propio destino”, al tiempo que ponderan la postura de "independencia contra los monopolios de la música nacional" sostenida a lo largo de su carrera y la dimensión comunitaria alcanzada en las tradicionales "misas ricoteras".

En las consideraciones finales, la institución evaluó que la concesión del título Honoris Causa constituye "ante todo, homenajear a su gente". El texto formal concluye manifestando que el reconocimiento “es un acto de justicia y un abrazo colectivo para reconocer un legado que ya forma parte de nuestra historia cultural porque este reconocimiento no sólo lo distingue a él por lo que hizo y sigue representando, sino que también acompaña a un pueblo que encuentra en su obra una forma de identidad, memoria y resistencia”.

Tras la aprobación de la iniciativa por el Consejo Directivo de Periodismo, la familia del músico reaccionó públicamente ante la postulación. A través de las cuentas oficiales del artista en redes sociales, su viuda y su hijo expresaron: “Conmovidos por el cariño expresado queremos agradecer con Bruno al Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP por la postulación y a la Agrupación Rodolfo Walsh por la propuesta”.

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