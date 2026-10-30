El Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aprobó este viernes el proyecto para otorgar el Doctorado Honoris Causa post mortem a Carlos "El Indio" Solari.

La distinción académica póstuma, que requirió la iniciativa formal de la Agrupación Rodolfo Walsh dentro de la casa de altos estudios, quedó sujeta a la convalidación final por parte del Rectorado de la universidad estatal.

El proyecto de resolución busca homenajear la trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y fundamental figura de la música popular, quien falleció el pasado 5 de junio a los 77 años.

En los fundamentados aprobados por el cuerpo colegiado, la facultad remarcó que el músico trasciende la labor compositiva: “'El Indio' no es sólo un músico; es un fenómeno sociológico, literario y político en la historia de la música”, destacando la impronta poética y social que atravesó a distintas generaciones de la cultura nacional.

Asimismo, el documento académico valoró el impacto histórico de sus producciones discográficas y la construcción de una propuesta artística autogestiva.

Los considerandos subrayan que “en 1986, con el lanzamiento del disco Oktubre, plantó un grito de guerra poético contra el olvido y la desmovilización, llamando a la unidad de estudiantes, obreros y las militancias para que el pueblo sea el dueño de su propio destino”, al tiempo que ponderan la postura de "independencia contra los monopolios de la música nacional" sostenida a lo largo de su carrera y la dimensión comunitaria alcanzada en las tradicionales "misas ricoteras".

En las consideraciones finales, la institución evaluó que la concesión del título Honoris Causa constituye "ante todo, homenajear a su gente". El texto formal concluye manifestando que el reconocimiento “es un acto de justicia y un abrazo colectivo para reconocer un legado que ya forma parte de nuestra historia cultural porque este reconocimiento no sólo lo distingue a él por lo que hizo y sigue representando, sino que también acompaña a un pueblo que encuentra en su obra una forma de identidad, memoria y resistencia”.

Tras la aprobación de la iniciativa por el Consejo Directivo de Periodismo, la familia del músico reaccionó públicamente ante la postulación. A través de las cuentas oficiales del artista en redes sociales, su viuda y su hijo expresaron: “Conmovidos por el cariño expresado queremos agradecer con Bruno al Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP por la postulación y a la Agrupación Rodolfo Walsh por la propuesta”.