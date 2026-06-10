La Justicia de Morón autorizó la cremación de Indio Solari tras concluir las pericias sobre su fallecimiento, y se confirmó que su última voluntad se cumplirá en el cementerio municipal de Lanús, donde ya fueron trasladados sus restos.

La despedida final será íntima y estará encabezada por la familia, en un contexto de fuerte operativo de seguridad en los accesos al cementerio, mientras miles de fanáticos continúan manifestando su dolor tras el multitudinario velatorio en Villa Domínico.

La autorización fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, luego de que el fiscal Lucio Rivero diera el visto bueno tras completar las medidas de prueba en la causa iniciada como averiguación de causales de muerte.

Según la autopsia, el músico falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Los estudios complementarios permitieron descartar cualquier intervención de terceros, habilitando así el proceso de cremación conforme al deseo expresado por el artista y su entorno.

El Indio Solari había sido encontrado sin vida el viernes por la mañana en su vivienda de Parque Leloir. La cuidadora que asistía al músico fue quien advirtió la situación al llegar al domicilio.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el cantante había cenado con su familia la noche anterior y continuaba trabajando en nuevas composiciones en su estudio personal.

Con la autorización judicial ya otorgada y los estudios concluidos, la causa se encamina a su cierre. Resta la inscripción formal de la defunción, trámite necesario para avanzar en cuestiones legales vinculadas a su patrimonio y legado artístico.