El inesperado comentario del Dibu a Nico Paz por "heredar" la 10 de Messi

Emiliano Martínez y Nico Paz se convirtieron en los grandes protagonistas de una picante interacción tras la victoria por 4-0 de la Selección Argentina frente a Bolivia. Con el retiro de Lionel Messi cada vez más cerca de concretarse, la gran incógnita pasa por saber quién heredará la histórica camiseta número 10 en el conjunto nacional.

Luego de una actuación consagratoria que incluyó un golazo y varias jugadas destacadas, el joven mediocampista del Como recibió un guiño totalmente inesperado de parte del experimentado arquero albiceleste.

En una de las publicaciones que realizó la figura del partido en sus redes sociales, el guardameta dejó un mensaje contundente al preguntar si estaban ante el nuevo número 10. Este comentario generó un enorme revuelo entre los hinchas de la Selección Argentina, quienes comenzaron a especular con la posibilidad de que el talentoso zurdo tome el relevo del capitán en las próximas competencias oficiales.

Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni mantiene una postura mucho más cautelosa sobre el tema. El director técnico aclaró la situación sobre la emblemática casaca al declarar que en estos partidos no tenemos la obligación de que alguien use la 10, así que hasta el partido de Leo no se la daremos a nadie.

Además, el entrenador explicó que después veremos, pero aún no lo hemos definido, abriendo la puerta a que distintos futbolistas puedan lucirla durante el proceso clasificatorio antes de asignársela de forma definitiva a un solo referente.