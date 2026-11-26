A más de un año de su retiro voluntario de la televisión, Jésica Cirio vuelve a ser noticia tras conocerse el nuevo rumbo laboral que encarará lejos de las cámaras junto a su pareja Nicolás Trombino y su pequeño hijo Kimi. La periodista Fernanda Iglesias fue la encargada de revelar en el ciclo Puro Show todos los detalles sobre los planes comerciales que la exconductora prepara para regresar al ruedo profesional sin exponerse.

Tras quedar envuelta en diversos escándalos personales durante los últimos tiempos, la modelo había decidido resguardar su intimidad por completo. Esa determinación la llevó a rechazar invitaciones a eventos públicos, suspender las entrevistas con la prensa y cerrar sus perfiles oficiales para mantener un perfil bajo y enfocarse en su familia, especialmente tras convertirse en madre por segunda vez en el mes de octubre.

A pesar de su ausencia en los medios tradicionales, la conductora aprovechó este período de tranquilidad para proyectar alternativas económicas en el ámbito digital. Según precisó Fernanda Iglesias al aire, el proyecto consiste en la comercialización de artículos exclusivos a través de internet, aprovechando una cuenta que ya utilizaba anteriormente para ofrecer indumentaria vinculada al deporte.

Sobre esta nueva etapa comercial de la modelo, la panelista detalló en el programa: "Importará ropa de marcas de lujo y las va a vender en principio, por Instagram". Asimismo, la comunicadora sumó otro dato relevante respecto al catálogo de productos que integrarán la tienda virtual: "Me cuentan que además, va a traer cremas coreanas, que ahora están muy de moda".

Durante la emisión televisiva, Iglesias también reveló un costado desconocido sobre la actividad virtual de la exconductora mientras permanecía oculta del ojo público. La periodista aseguró que la empresaria utilizaba un usuario alternativo para mantenerse informada sobre la actualidad del espectáculo y seguir de cerca lo que se decía sobre ella en los distintos programas.

Al respecto, la panelista explicó cómo obtuvo esa información sobre el movimiento digital de la modelo: "Yo tengo gente que no la quiere mucho a ella y que me cuentan muchas cosas. Fue así que me enteré que ella tenía una cuenta paralela en Instagram para espiar todo, inclusive a nosotros". De este modo, la figura inicia una faceta empresarial que le permite generar ingresos sin resignar su privacidad ni regresar a la pantalla chica.