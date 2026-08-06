El inesperado inconveniente que sufrió Wanda Nara al regresar a la Argentina

Wanda Nara aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza acompañada por sus hijos y su pareja Martín Migueles en medio de un clima de tensión mediática. Durante su arribo la empresaria enfrentó un inconveniente logístico relacionado con la pérdida de una valija según relató Yanina Latorre quien observó la escena en la terminal aérea.

La panelista detalló que un empleado le confirmó que la conductora "está reclamando una valija que no llegó" y añadió que "ella se mueve con una tribu, es mucha gente con mucho bártulo y mucha cosa".

Mientras se desarrolla el conflicto judicial por los pasaportes de sus hijas su padre Andrés Nara brindó una entrevista en el programa Infama conducido por Marcela Tauro. El hombre sorprendió con sus dichos sobre el vínculo de Mauro Icardi con Eugenia Suárez al expresar que "gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto". El empresario justificó su postura al sostener que "cuando no está ella, Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta".

En la misma línea Andrés Nara manifestó su deseo de que el futbolista continúe su relación con la actriz al afirmar que "ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas".

El padre de la modelo también sugirió que posee datos sensibles sobre el comportamiento del deportista y aseguró que "yo me enteré de cosas ahora que tampoco las puedo hacer públicas, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía". Finalmente concluyó con una advertencia sobre la situación al señalar que "por eso mismo todo es sospechoso".