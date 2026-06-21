El inesperado mensaje de la China Suárez a Nico Cabré por el Día del Padre

Un acercamiento virtual entre la China Suárez y Nicolás Cabré llamó la atención de los usuarios durante la celebración del Día del Padre este domingo. El actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a Rufina, la hija que tienen en común, en la que se los observa abrazados y sonrientes frente a un espejo.

La publicación no pasó desapercibida para la actriz, quien validó el contenido con un me gusta, acción que fue interpretada por sus seguidores como un reflejo de la buena relación que sostienen por la crianza de la menor.

En el epígrafe de la fotografía, Cabré expresó un mensaje con profunda carga afectiva donde manifestó que "El regalo más hermoso que me dio la vida es ser tu papá. Gracias por ser lo que sos. Te amo. Y feliz día para todos los papás".

Esta declaración generó una inmediata respuesta del público, que inundó el posteo con miles de interacciones. Entre los mensajes, una usuaria destacó el parecido físico de la adolescente de 12 años con su madre al comentar que "Es la cara de Euge".

La comunidad digital también sumó buenos deseos para la niña con frases como "Hermosa Rufina, que pases un lindo día, bendiciones". El desempeño de Cabré en su rol de progenitor fue otro de los puntos resaltados, recibiendo elogios como "Feliz Día del Padre Nico, sos increíble como padre, disfrutá este día" y "la mejor dupla. feliz día Nico".

Este encuentro en redes sociales ocurre semanas después de que el actor volviera a ver a su hija a finales de mayo, tras dos meses de distancia mientras ella se encontraba en Estambul acompañando a Suárez y Mauro Icardi.