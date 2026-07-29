El inesperado mensaje de Zaira Nara a Wanda tras la pelea entre hermanas

Las vacaciones europeas de Zaira Nara sumaron un nuevo capítulo informativo recientemente. Mientras la modelo comparte postales relajadas desde las playas de Ibiza junto a sus hijos, los rumores sobre un malestar familiar con su hermana continúan en aumento. Esta situación se agravó luego de que la menor de las Nara dejara de seguir a Wanda en Instagram.

En medio de este escenario, Zaira decidió mostrar un momento íntimo protagonizado por su hijo Viggo Von Plessen. A pesar de las versiones de conflicto, el niño mantiene un vínculo estrecho con sus primas Francesca e Isabella. La imagen compartida permitió ver cómo la relación entre los más chicos permanece intacta al margen de cualquier interna de los adultos.

La postal fue capturada desde el vehículo familiar con la modelo en el asiento del conductor y el pequeño en la parte trasera. En la captura de pantalla del teléfono se leía la etiqueta "Isi Icardi New" en referencia a la menor de sus sobrinas. Sobre la foto, Zaira escribió las palabras "Primo extraña prima" para describir el sentimiento de su hijo.

Aunque ninguna de las protagonistas realizó declaraciones para aclarar el panorama, en las redes sociales se insiste con la teoría de una estrategia comercial. Lo cierto es que la publicación demostró que la unión entre los primos no se vio afectada por el posible alejamiento entre las hermanas.