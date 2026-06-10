El inesperado nombre con el que registraron a Nicole Neumann al nacer

Nicole Neumann compartiú una anecdota personal que genero asombro entre sus seguidores durante la emision de su programa de streaming Solo Niki. Mientras recordaba historias de su infancia, la modelo revelú que por 10 años tuvo un nombre legal diferente al que utiliza en la actualidad.

Según su testimonio, cuando sus padres intentaron anotarla al nacer surgieron inconvenientes con el registro civil porque “Para, cuando me inscribieron a mí, no los dejaron inscribirme como Nicole porque era un nombre francés o no sé, porque no era común”.

Ante la imposibilidad de usar el nombre elegido originalmente, su familia debio optar por una alternativa aceptada por las autoridades de esa época. Con una mezcla de humor y sorpresa, la conductora le preguntó a su equipo “¿Saben cómo me tuvieron que poner? Nicolasa”. Esta identidad oficial la acompañó durante toda su educacion primaria. Cuando le consultaron sobre la edad hasta la que mantuvo ese documento, ella recordó que fue “No, por como 11. O 10”.

Sin embargo, portar ese nombre le trajo complicaciones en su entorno escolar. Neumann relató que sufría burlas constantes cuando sus compañeros descubrían como figuraba en las listas. Ella confesó que “El que se enteraba me empezaba a gritar 'Nicolasa, Nicolasa'. Y para mí era bullying directamente”. La situación le generaba un malestar profundo que recordó con claridad durante la charla.

La situacion legal finalmente se resolvió gracias a la intervención de un allegado a su círculo familiar. Nicole explicó que el cambio se concretó “Hasta que un amigo abogado del papá de Gege, de Panchito, me lo pudo cambiar”. De esta manera, logró obtener el nombre Nicole en sus documentos oficiales, dejando atras la etapa marcada por el nombre que le impusieron en el registro.