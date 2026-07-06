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Cultura > Bombazo

El inesperado regalo de la esposa de CR7 a Antonela Roccuzzo

La mujer de Messi agradeció el obsequio de la nueva marca de Georgina Rodríguez mientras se disputa la Copa del Mundo 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La marca Mimoa ofrece ropa diseñada para el descanso femenino.

En pleno desarrollo del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales un especial acercamiento con Georgina Rodríguez,. La empresaria y esposa de Lionel Messi recibió un presente de la nueva línea de ropa para descanso lanzada por la modelo española. A través de una historia de Instagram, Antonela mostró las prendas y expresó "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo".

Este intercambio ocurre mientras las selecciones de Argentina y Portugal se preparan para disputar los octavos de final del torneo. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto, mientras que el conjunto europeo jugará contra España. La cordialidad entre ambas mujeres se mantiene firme a pesar de la histórica competencia deportiva que protagonizaron Messi y Cristiano Ronaldo durante años.

La firma Mimoa busca ofrecer indumentaria versátil que se adapte a la rutina diaria, desde el entrenamiento hasta el reposo. Georgina Rodríguez detalló que la iniciativa nació para acompañar a las mujeres sin imponer parámetros estéticos.

Durante la presentación de su marca, la modelo manifestó que "Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso". La propuesta destaca por un enfoque centrado en la comodidad y la adaptación natural de la tela al cuerpo.

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