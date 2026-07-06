El inesperado regalo de la esposa de CR7 a Antonela Roccuzzo

En pleno desarrollo del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales un especial acercamiento con Georgina Rodríguez,. La empresaria y esposa de Lionel Messi recibió un presente de la nueva línea de ropa para descanso lanzada por la modelo española. A través de una historia de Instagram, Antonela mostró las prendas y expresó "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo".

Este intercambio ocurre mientras las selecciones de Argentina y Portugal se preparan para disputar los octavos de final del torneo. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto, mientras que el conjunto europeo jugará contra España. La cordialidad entre ambas mujeres se mantiene firme a pesar de la histórica competencia deportiva que protagonizaron Messi y Cristiano Ronaldo durante años.

La firma Mimoa busca ofrecer indumentaria versátil que se adapte a la rutina diaria, desde el entrenamiento hasta el reposo. Georgina Rodríguez detalló que la iniciativa nació para acompañar a las mujeres sin imponer parámetros estéticos.

Durante la presentación de su marca, la modelo manifestó que "Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso". La propuesta destaca por un enfoque centrado en la comodidad y la adaptación natural de la tela al cuerpo.