El inesperado vínculo entre Ángel de Brito y Milei que sorprendió a todos

El periodista Ángel de Brito suele mantenerse al margen de los debates partidarios, aunque cuando expresa sus visiones sobre la realidad nacional no duda en cuestionar a distintos sectores del arco político. Esta independencia provoca que los usuarios de plataformas digitales intenten encasillarlo según sus intervenciones.

La polémica estalló cuando el comunicador reveló públicamente que el mandatario Javier Milei decidió bloquearlo en la red social X. Fiel a su estilo irónico, el presentador reaccionó ante la situación comentando "Bienvenida primavera". La captura no tardó en volverse tendencia y desató un fuerte cruce de opiniones entre quienes lo tildaban de partidario del Gobierno anterior y quienes lo señalaban como crítico de la gestión actual.

Frente a la catarata de comentarios cruzados, el conductor salió a fijar su posición con un nuevo mensaje aclaratorio. "Soy muy completo. Para los que me acusan de cuca o libertario, según el día", expresó en su perfil para demostrar que no tiene preferencia por ningún sector. Para respaldar sus dichos, exhibió una imagen donde se observa que también la exmandataria Cristina Kirchner lo mantiene bloqueado en la misma red.

En el mismo espacio digital, el periodista aprovechó para dar detalles sobre la preocupante situación médica del exfutbolista Daniel Osvaldo, quien permanece internado en cuidados intensivos. Sobre el estado de salud del exdeportista, detalló: "Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo. No tiene obra social. Se encargó de su salud un hermano funcionario".