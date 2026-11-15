A unos 15 kilómetros de Rosario, en la localidad santafesina de Piñero, avanza la construcción de “El Infierno”, una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a alojar a narcotraficantes, sicarios y otros presos considerados de alta peligrosidad. El establecimiento tiene previsto abrir sus puertas en mayo de 2027 y contará con un esquema de vigilancia y aislamiento diseñado para reducir al mínimo el contacto de los detenidos entre sí y con el exterior.

Tendrá capacidad para 1.152 presos. FOTO: Gentileza

El complejo se levanta sobre un predio de 84 hectáreas y tendrá capacidad para 1.152 internos. Sin embargo, durante la primera etapa está previsto el traslado de aproximadamente 600 presos de alto perfil, entre ellos integrantes y referentes de organizaciones criminales que tuvieron participación en los episodios de violencia registrados en Rosario durante los últimos años.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, entre los primeros detenidos que podrían ingresar al penal aparecen Ramón Ezequiel Machuca, conocido como “Monchi Cantero”, vinculado históricamente a Los Monos; Lisandro Damián Contreras, alias “Limón” o “Licha”, señalado como referente de Los Menores; Matías Palavecino; Máximo Arial “El Viejo” Cantero; “Chucky” Monedita y Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, conocido como “El Nene”.

También está previsto el traslado de mujeres consideradas de alto perfil dentro del sistema penitenciario, aunque su incorporación se resolverá de acuerdo con las características de cada caso.

Celdas individuales y vigilancia permanente

Uno de los aspectos centrales del diseño de El Infierno es la reducción de los espacios de interacción entre los internos. Cada detenido tendrá una celda individual de siete metros cuadrados, equipada con una cama, un escritorio, un inodoro y un lavamanos.

Los pabellones estarán integrados por 12 celdas y contarán con un patio al aire libre. Las salidas se organizarán mediante turnos para evitar que todos los detenidos coincidan en los espacios comunes y limitar así la posibilidad de establecer vínculos o coordinar actividades dentro del establecimiento.

La infraestructura de seguridad incluirá un paredón perimetral de 10 metros de altura, garitas con agentes penitenciarios, cámaras de vigilancia y sistemas inhibidores de señales de telefonía celular.

En el centro del predio también se construye una torre de vigilancia de aproximadamente 10 pisos, desde donde se podrá supervisar los cuatro módulos y los sectores de circulación. Según el esquema informado, contará con armamento de largo alcance, equipos de visión nocturna y elementos antidisturbios para responder ante eventuales situaciones de riesgo.

Tres niveles según la función dentro de las organizaciones

La distribución de los presos no dependerá solamente de su peligrosidad, sino también del rol que hayan desempeñado dentro de las estructuras criminales.

El sistema contempla tres niveles. En el primero estarán los jefes de las organizaciones; en el segundo, los denominados gerenciadores, responsables de coordinar, administrar y distribuir recursos; y en el tercero, los integrantes de los grupos ejecutores o brazos armados.

La ubicación de algunos detenidos podrá variar entre los niveles segundo y tercero, según las características de cada situación. La intención de las autoridades es evitar que los líderes criminales mantengan capacidad de organización, reclutamiento y coordinación de actividades delictivas desde el interior de la cárcel.

Visitas restringidas y sin encuentros íntimos

El régimen de comunicación también tendrá fuertes limitaciones. Los encuentros íntimos estarán prohibidos y las visitas quedarán restringidas a abogados y familiares directos.

Cada interno podrá autorizar hasta dos personas para recibir visitas. Esa nómina podrá modificarse cada seis meses y los encuentros se realizarán con una separación de blindex y bajo supervisión.

Las comunicaciones telefónicas tendrán un sistema de control específico. Cada detenido dispondrá de una cantidad de minutos asignados y solamente podrá comunicarse con números previamente autorizados por las autoridades penitenciarias.

Además, las llamadas contarán con mecanismos de reconocimiento de voz y controles sobre los contactos habilitados. El objetivo es impedir comunicaciones con personas ajenas a las listas aprobadas y reducir las posibilidades de que los internos continúen impartiendo órdenes a sus organizaciones desde el encierro.

Con estas características, El Infierno busca convertirse en uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad del país, con un modelo centrado en el aislamiento de los presos de alto perfil y el control permanente de sus movimientos y comunicaciones. Su apertura está prevista para mayo de 2027, cuando comenzará el traslado de los primeros detenidos.