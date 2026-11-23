San Juan registró un promedio del 66% de reservas hoteleras durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. El dato corresponde a un relevamiento de la Cámara Hotelera Gastronómica provincial para el período comprendido entre el 20 y el 23 de noviembre, el cual fue emitido por Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Desde el sector mantenían expectativas de mejorar esos números mediante contrataciones de último momento. La posibilidad de sumar visitantes durante los días del feriado generaba expectativas entre los establecimientos hoteleros de la provincia.

La Fiesta Nacional del Sol impulsó las visitas

Uno de los principales atractivos turísticos del fin de semana fue la Fiesta Nacional del Sol, que se desarrolló del 20 al 22 de noviembre en el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito. La celebración reunió espectáculos musicales, actividades culturales y propuestas gastronómicas que acompañaron el movimiento de visitantes.

La grilla incluyó artistas nacionales como Turf, Tan Biónica, Diego Torres, Andrés Calamaro, Ángela Leiva, La Pepa Brizuela y Desakta2. Además, el FNS Forum se realizó el 19 de noviembre en el Teatro del Bicentenario, con charlas y encuentros abiertos al público.

Promociones para atraer turistas

Para incentivar las estadías y el consumo, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan puso en marcha una promoción especial. La propuesta incluyó tres noches de alojamiento al precio de dos y descuentos del 20% para quienes contrataran cuatro noches.

También se ofrecieron rebajas del 15% en gastronomía en los establecimientos adheridos. El objetivo fue estimular las pernoctaciones y ampliar el consumo de quienes eligieron San Juan durante el feriado.

Las alternativas para recorrer la provincia

Además de la Fiesta Nacional del Sol, los visitantes tuvieron distintas opciones para conocer los atractivos naturales y productivos de San Juan. Entre ellas estuvieron el Parque Provincial Ischigualasto, los paisajes cordilleranos de Iglesia y Calingasta y los circuitos rurales de Jáchal.

El enoturismo en las bodegas del Valle de Tulum también formó parte de las alternativas disponibles. Estas propuestas complementaron la agenda de actividades durante el fin de semana largo.