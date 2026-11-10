El informe médico que muestra los brutales golpes de Icardi a su hija

En medio de la causa judicial que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi, el expediente judicial profundizó en el examen de salud practicado a la hija mayor de la empresaria y el deportista tras notificarse presuntas agresiones. El episodio se desencadenó cuando la niña se comunicó con Martín Migueles, pareja de su madre, para señalarle que su progenitor le había quitado el teléfono celular y manifestar una supuesta agresión física, de acuerdo con lo detallado en los documentos oficiales.

Según los datos consignados en la constancia policial, la menor expuso dolores físicos en la región craneal y en la pierna izquierda al momento de la revisión sanitaria. Por este motivo, una unidad móvil del sistema de emergencias sanitarias de la localidad de Tigre se hizo presente en el domicilio para evaluar de manera integral el estado clínico de la pequeña afectada.

La doctora a cargo de la evaluación determinó que la niña no presentaba heridas de consideración, por lo cual se descartó la necesidad de derivarla de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, la especialista entregó un certificado donde sugirió realizar una placa radiográfica en la rodilla izquierda debido a un traumatismo leve, mientras que Wanda Nara explicó al personal médico que la menor ya tenía pactada una operación de meniscos para el mes próximo.

Como consecuencia de este tenso episodio y la intervención policial en el partido bonaerense de Tigre, la Justicia dictaminó una restricción perimetral de cien metros respecto a la niña y de trescientos metros en relación al domicilio situado en la Avenida del Libertador número 7050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de abarcar cualquier otro inmueble donde la menor resida o se desplace temporalmente.