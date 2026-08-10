El inoportuno mensaje de Sofi Martínez a Messi tras la muerte de su papá

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años causó una profunda conmoción en el ámbito deportivo y social. En este contexto de duelo, la periodista Sofi Martínez utilizó sus perfiles digitales para enviar un mensaje de apoyo al capitán de la selección argentina tras conocerse el deceso ocurrido el nueve de agosto de 2026. A través de un video que rememora una entrevista realizada durante el último Mundial, la comunicadora expresó que "Siempre seremos por y para la familia", resaltando el vínculo afectivo del futbolista con su entorno cercano.

En el material audiovisual compartido por la cronista de Telefe, se observa a un Messi emocionado hablando sobre sus seres queridos. En aquel momento, el deportista relató que "Recién terminé de hablar con mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis tíos, que estaban ahí. El hecho de que no puedan estar en este Mundial también lo hace especial, me hace vivirlo de otra manera. Mucha felicidad en la familia". Estas palabras cobran hoy una relevancia distinta tras la partida de su padre, quien fue el pilar fundamental en su carrera profesional desde los inicios en Rosario.

Este gesto de la comunicadora se produce tras semanas de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento con el jugador y su esposa, Antonela Roccuzzo. Sin embargo, tales versiones habían sido relativizadas por una interacción previa en zona mixta, donde el propio Messi le manifestó de manera distendida que "Después dicen que no te saludo. Que si te miro, que no te miro... Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo". En aquella oportunidad, Martínez agradeció el detalle que puso fin a las polémicas mediáticas.

Actualmente, el entorno del futbolista se encuentra enfocado en el último adiós a Jorge Messi, quien era reconocido como un empresario e hincha de Newell's. Lionel aterrizó en la ciudad de Rosario para participar de un velatorio íntimo, mientras recibe el afecto de figuras del fútbol y periodistas. La publicación de Martínez se suma a las numerosas muestras de respeto hacia el dolor del astro mundial, priorizando el costado humano por sobre cualquier rumor del pasado.