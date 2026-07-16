El insólito detalle en el gol de Lautaro Martínez a Inglaterra en el Mundial

El Atlanta Stadium fue el escenario de otra remontada memorable de la Selección Argentina, que logró sellar su boleto a la gran definición tras vencer a Inglaterra. En medio de un cierre de partido repleto de adrenalina, un detalle estadístico asombroso coronó la jornada. Lautaro Martínez, el delantero encargado de definir la historia, mandó la pelota a la red en la primera oportunidad que tuvo de tomar contacto con el balón, apenas 11 minutos después de haber saltado al campo de juego.

Cuando el marcador favorecía al combinado inglés, Lionel Scaloni decidió patear el tablero y mandar a la cancha al atacante del Inter en reemplazo de Nicolás Tagliafico cuando transcurría el minuto 81 del encuentro.

Durante sus primeros instantes en el césped, el bahiense contempló el desarrollo de las acciones casi como un espectador privilegiado, observando las intervenciones del arquero Jordan Pickford, los centros peligrosos en territorio británico y el ansiado grito de desahogo que llegó gracias al empate transitorio de Enzo Fernández.

La fe del delantero se mantuvo intacta de cara al tramo final. En el segundo minuto de descuento, luego de un impacto en el poste por parte de Alexis Mac Allister, el Toro reaccionó con velocidad ante una notable asistencia de Lionel Messi. El atacante se filtró entre Ezri Konsa y John Stones para meter un frentazo letal frente a un Pickford que nada pudo hacer, decretando así la victoria definitiva de la Albiceleste.

Al finalizar el encuentro que depositó a la Argentina en el partido decisivo, el goleador dialogó con TyC Sports visiblemente conmovido por lo conseguido. El jugador expresó con profunda emoción "No sé, la verdad... Es muy fuerte esto... La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol" con la voz entrecortada por las lágrimas.

Acto seguido, Martínez agregó "Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron, bajé un cambio. Disfruto de todo esto, hoy soy un hombre y disfruto de la vida" para reflejar su madurez familiar y personal.

Esta cita mundialista representa una gran oportunidad de revancha para el delantero surgido de Bahía Blanca, quien arrastraba la espina de haberse coronado en Qatar sin poder convertir goles. En esta edición del torneo ya registra tres anotaciones en su cuenta personal, habiendo marcado de penal frente a Jordania y decorando el triunfo ante Suiza.

Sin embargo, su deseo íntimo era vivir una noche consagratoria como la de este miércoles. Al respecto, el atacante confesó "Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, le dije a Facu (Medina) que iba a entrar y lo iba a ganar" sobre las charlas previas al partido.

Luego de esperar cuatro años para quebrar su racha goleadora en la Copa del Mundo, y tras aguardar pacientemente 11 minutos para tocar su primer balón y definir la clasificación, Martínez buscará dar el golpe definitivo el próximo domingo a partir de las 16.00 en la gran final frente a España.