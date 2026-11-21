La cantante Nicki Nicole fue la invitada especial en el programa Otro Día Perdido, emitido por la pantalla de El Trece, donde protagonizó un tenso y divertido intercambio con el conductor Mario Pergolini. A lo largo de la entrevista, la artista rosarina realizó una serie de declaraciones personales que sorprendieron al periodista y despertaron su indignación en el estudio.

El primer momento de incomodidad surgió cuando la intérprete hablaba sobre los beneficios de la orientación artística y comunicacional de su escuela secundaria para su profesión. En ese instante, Evelyn Botto le preguntó directamente si había logrado finalizar sus estudios medios, a lo que la joven intentó esquivar la consulta antes de admitir: “Debo materias… pero ¿les puedo contar lo que me pasó?”.

Esta inesperada declaración provocó el fastidio inmediato del anfitrión, quien amagó con retirarse del piso mientras la interrogaba con severidad: “¿Qué debemos?”. Ante la respuesta de la cantante asegurando que no recordaba las asignaturas pendientes, el conductor insistió sin filtros al retrucar: “Sí te acordás. ¿No las querés dar?”.

Frente a la insistencia en el piso, la joven explicó que mientras cursaba su quinto año lanzó Wapo traketero, un tema que alcanzó una enorme repercusión tras ser compartido por referentes como Duki y Cazzu. “Empecé a viajar a Buenos Aires y cada vez venía más. En un momento empecé a faltar mucho y me quedé libre”, detalló para justificar su situación académica.

Al escuchar el relato, el presentador dedujo rápidamente el estado de su escolaridad y lanzó: “Entonces debés todas”. Lejos de incomodarse, la invitada respondió con humor: “Sí, por eso no te lo quería decir. Soy Nicki faltón”. Luego, ante la sugerencia de recurrir a un asesor para graduarse, aclaró: “Igual yo quiero estudiar porque quiero estudiar neurociencia, te lo juro. No es que soy una vaga”.

La indignación del conductor volvió a encenderse cuando indagó sobre la edad en la que la artista se había realizado su primer diseño en la piel. La compositora reveló que apenas cumplió los 18 años decidió tatuarse un arma dentro de un corazón en una de sus piernas, lo que motivó el asombro del periodista: “¿En serio te tatuaste esto? ¿Dónde está tu mamá?”.

Sobre la reacción familiar ante aquella decisión, la invitada comentó: “Se tuvo que desayunar la noticia porque como yo ya tenía 18 fui y me tatué”. Además, confesó que también lleva escrita la palabra bullshit en su cuello y recordó entre risas el reto materno: “Mi mamá qué no me dijo. Yo no sabía que sabía tantos idiomas hasta ese día”.

Para cerrar el tema de sus marcas corporales, la referente urbana reflexionó sobre cómo percibe hoy aquellas elecciones de su adolescencia y el impacto en su trabajo. “Era más chica. No me arrepiento, pero hay momentos en los que dije ‘tengo un par de escrachos’. Tenía que ir a lugares y me daba un poco de cosa. El del cuello en Disney me lo hacen tapar”, concluyó.