El insólito gesto de los hijos de De Paul a meses de su boda con Tini Stoessel

En el marco de la consagración del Inter Miami frente a Cruz Azul por la Campeones Cup, el campo de juego en Estados Unidos se convirtió en el escenario de una celebración familiar. En medio de las celebraciones junto a sus compañeros, Francesca y Bautista De Paul ingresaron al terreno para sumarse al festejo del futbolista argentino.

La situación se desencadenó cuando una fanática ubicada en las tribunas exhibió un cartel destinado al mediocampista de la Selección. La seguidora proponía un trueque consistente en entregar unas caretas con las imágenes del jugador y de Tini Stoessel a cambio de su camiseta. Francesca notó la pancarta, tomó las máscaras junto a su hermano y se dirigió hacia su padre para transmitirle la propuesta y concretar el intercambio.

Ante la imposibilidad de quitarse la camiseta por cuestiones reglamentarias dentro del campo, el deportista optó por quitarse el short y lanzárselo a la joven, advirtiéndole entre risas "que la prenda estaba totalmente transpirada". De esta manera, el atleta concretó la entrega a su admiradora y compartió la vivencia con sus hijos, quienes celebraron el obsequio obtenido.

Durante el episodio, mientras el jugador reaccionaba ante la iniciativa de la seguidora, Fran intercambió las caretas con su hermano Bauti para quedarse con el rostro de Martina. El hecho tuvo lugar a tres meses de la ceremonia matrimonial entre la cantante y el deportista, prevista a celebrarse en Buenos Aires.