El insólito lugar donde Alejandra Maglietti conoció a Wanda Nara

El universo del modelaje suele cruzar los caminos de quienes buscan una oportunidad en los medios. Durante una reciente emisión de Storytime, el ciclo de Bondi Live, Nazarena Vélez rememoró su etapa en las pasarelas y la intensa rutina de audiciones que realizaba para conseguir empleo. Vélez relató que vivía en Quilmes y cuando viajaba hacia la Capital Federal intentaba concentrar muchas pruebas en una única jornada, llegando a registrar 50 castings en el transcurso de una semana.

En el marco de esa conversación sobre los inicios profesionales, Alejandra Maglietti intervino para revelar un episodio de su propio pasado que involucra a otra figura de la farándula actual. Maglietti detalló que en un casting del cual luego protagonizó la publicidad, una campaña que resultó muy famosa, se encontró a Wanda Nara en la fila y se hicieron amigas mientras esperaban para ingresar.

La abogada y panelista aclaró que en ese período ninguna de las dos contaba con reconocimiento público. No obstante, la situación experimentó un giro rotundo al poco tiempo. Maglietti rememoró que pasaron varias semanas, aproximadamente un mes, y comenzó a ver a Nara en todos los medios de comunicación. Al notar que se había vuelto célebre, reaccionaba con sorpresa al recordar que había sido su compañera de audición.

Por su parte, Vélez coincidió en que la dinámica de la época propiciaba este tipo de encuentros frecuentes, señalando que en los castings era habitual cruzarse de manera constante con las mismas modelos. La anécdota expuso una faceta poco conocida de los primeros pasos de ambas mujeres en la industria, cuando compartían la expectativa por consolidar su carrera en el modelaje.