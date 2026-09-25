Franco Colapinto protagonizó este viernes un curioso momento durante la última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Mientras recorría el circuito callejero de Bakú, el piloto argentino advirtió que un insecto había impactado contra su monoplaza y quedó aparentemente atrapado, por lo que decidió comunicarlo por radio a su ingeniero.

“Creo que un bicho me pegó en la curva 7 y se quedó atascado en el auto”, le dijo Colapinto a Stuart Barlow, su ingeniero de Alpine. La particular consulta generó una rápida revisión por parte del equipo, que verificó los parámetros del vehículo para descartar que el episodio hubiera provocado algún inconveniente.

La respuesta de Barlow fue tranquilizadora. El ingeniero le indicó al argentino que no había ningún problema relacionado con la temperatura del auto y que el insecto no había generado consecuencias en el funcionamiento del monoplaza.

Colapinto mejoró en la última práctica

Más allá de la curiosa situación, Colapinto consiguió mejorar su rendimiento respecto de las dos primeras prácticas del Gran Premio. El argentino finalizó décimo en la tercera sesión, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó sexto.

El piloto argentino había terminado 18° en la primera práctica y 11° en la segunda, por lo que la última tanda representó una evolución antes de afrontar la clasificación. Alpine había señalado que el objetivo para el fin de semana era que ambos pilotos pudieran pelear por ingresar a la Q3 y quedar en condiciones de sumar puntos.

El circuito de Bakú presenta un desafío particular por su combinación de sectores muy estrechos, curvas exigentes y una extensa recta en la que los monoplazas alcanzan altas velocidades.

Un cronograma diferente en Azerbaiyán

La actividad de la Fórmula 1 en Azerbaiyán tiene además un cronograma diferente al habitual. La clasificación se disputa este viernes desde las 9 de Argentina, mientras que la carrera será el sábado 26 de septiembre a las 8. No habrá actividad oficial el domingo.

El cambio está relacionado con el Día del Recuerdo, una fecha conmemorativa de Azerbaiyán que se celebra cada 27 de septiembre en homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Por ese motivo, la organización adelantó un día la competencia.

Bakú, un circuito especial para Colapinto

El Gran Premio de Azerbaiyán tiene además un antecedente importante en la carrera deportiva del argentino. En 2024, durante apenas su segunda participación en la Fórmula 1 y como piloto de Williams, Colapinto terminó octavo y consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría.

El año pasado, ya con Alpine, el resultado fue diferente y finalizó 19°. Ahora vuelve a Bakú después de haber terminado séptimo en Madrid y con nuevos puntos sumados en las últimas carreras.

Después del curioso episodio del “bicho”, Colapinto quedó listo para afrontar la clasificación, donde buscará meterse entre los diez mejores lugares de partida para la carrera del sábado.