Guillermo Francella y Sebastián Wainraich conversaron en el camarín durante la última semana de la obra Desde el jardín, que regresará en marzo. El actor contó detalles sobre su cuenta con nombre de fantasía en redes, sus hijos Johanna y Nicolás, y su vínculo familiar. Además, repasó sus ganas de ser abuelo y el cruce futbolero con hinchas de Boca.

Francella señaló que tanto Johanna como Nicolás mantienen un perfil bajo pese a ser muy conocidos y recibir el afecto del público en la calle. Destacó el presente de su hija en el streaming y las convocatorias de marcas, junto con el recorrido artístico de su hijo. Asimismo, recordó haber compartido un asado por el cumpleaños de Nicolás al salir de la función teatral.

El intérprete explicó que entre ellos existe un intercambio constante de opiniones, fotos y avances de proyectos, con un acompañamiento cotidiano muy cercano. En ese marco, admitió que dejó de cumplir el rol de proveedor principal de sus hijos y que eso le genera dolor, aunque sigue sosteniendo ese lugar con otras personas cercanas.

Al abordar la paternidad y el futuro, comentó que las amigas de su hija ya son madres y le muestran fotos de sus bebés. Reconoció que le gustaría ser abuelo, pero aclaró que cada uno de sus hijos elegirá el momento adecuado, ya que ambos están en pareja y felices.

Respecto a su actividad digital, confesó que utiliza una cuenta ficticia para mirar contenidos de mascotas y temas que le interesan, evitando exponer su nombre real. Relató que su hijo le pidió que dejara de comentar publicaciones, aunque mantiene los likes, y rechazó abrir perfiles oficiales por la toxicidad de las plataformas, pese a admitir su apego al celular.

Por último, se refirió a las cargadas de hinchas de Boca a la salida del teatro tras la remontada 3 a 2 ante Racing, luego de ir ganando 2 a 0 en el camarín. Contó que el sonidista del espectáculo gritó el tercer gol, lo que lo dejó conmovido al salir a escena, y aclaró que no insulta a los jugadores, aunque sí critica a los árbitros cuando los ve tendenciosos.