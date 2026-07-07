El insólito nuevo trabajo de Icardi tras quedarse sin club en Turquía

Mauro Icardi tiene previsto regresar a Turquía el próximo 10 de julio junto a la China Suárez para el inicio de la pretemporada. Tras finalizar su contrato con el Galatasaray el pasado 30 de junio, el deportista enfrentó una traba legal para salir de Argentina.

Según reveló Yanina Latorre, la justicia le solicitó acreditar una ocupación firme en el exterior para autorizar su partida. Al respecto, la panelista explicó que "hoy se le vencía el plazo para que le permitan salir del país, pero el juez le pidió que él tenía que demostrar que tenía un trabajo en Turquía. Lo intimó a cinco días, como no tiene equipo". Ante esta situación, el futbolista presentó un nuevo vínculo laboral como influencer.

La nueva ocupación consiste en un acuerdo como embajador de una marca de cosmética capilar. Latorre detalló que el jugador "presentó su trabajo nuevo en el juzgado, un contrato de embajador de marca de cosmética capilar".

El convenio tiene una duración de tres meses y requiere que el deportista realice publicaciones en redes sociales y visite la clínica en varias oportunidades. Sobre el contexto del negocio, la periodista agregó que "a partir del 1 de julio, en Turquía son muy famosos, la gente viaja a hacerse implantes. La China va a acá de canje".

En cuanto a las condiciones del contrato, Icardi deberá mantener una conducta profesional específica. La panelista señaló que "el contrato dura tres meses. Tiene que comportarse de manera profesional y abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la reputación y prestigio de la compañía, ahí ya no estás cumpliendo, Mauro". Por esta labor, el futbolista percibirá una remuneración de 100 mil euros mensuales que cobrará al finalizar el periodo en septiembre.

La revelación de estos datos generó un cruce mediático entre el deportista y la comunicadora. Latorre respondió a las recientes críticas del jugador afirmando que "no vendés ni vos ni la China, vende Wanda y la forma en que yo cuento las cosas".

Además, cuestionó la actitud del deportista hacia la prensa y manifestó que "ahora entiendo por qué me está put... necesita traccionar. Le perdono todo lo que me dijo, si te sirve y si no, andá a terapia. Nunca vi que un jugador de fútbol serio haga eso ni salga a insultar a un periodista". Finalmente, la conductora sentenció que "sos un psicopateador serial, entiendo a Wanda que decía que era violento".