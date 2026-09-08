El Gran Premio de Italia dejó una situación llamativa alrededor de Franco Colapinto. Mientras el piloto argentino cerró la carrera en el noveno puesto, después de recuperarse de un despiste que lo había relegado hasta el fondo del clasificador, el medio británico The Race lo colocó 19° entre los 22 pilotos de su ranking posterior a la competencia.

La clasificación fue elaborada por el periodista especializado Edd Straw y generó sorpresa por la posición que recibió el argentino, especialmente porque terminó por delante de varios pilotos que aparecen por encima suyo en la evaluación.

El ranking tomó como uno de los principales puntos de análisis el error que Colapinto cometió en la sexta vuelta, cuando perdió el control de su Alpine en la curva de Lesmo y pasó del cuarto al 16° lugar.

Franco Colapinto fue ubicado en el 19° puesto del ranking del medio especializado en la F1. (The Race)

El error que pesó más que la remontada

Para The Race, el despiste representó una “oportunidad perdida”, ya que Colapinto había logrado colocarse en una posición privilegiada durante el relanzamiento y llegó a marchar tercero.

El incidente, además, provocó daños en el piso del Alpine. A partir de ese momento, el argentino debió comenzar una carrera completamente diferente, con el objetivo de recuperar posiciones.

Y lo consiguió. Colapinto avanzó nuevamente en el clasificador hasta terminar noveno, sumó dos puntos y completó una remontada que incluyó varios adelantamientos. Entre los pilotos que superó estuvieron Carlos Sainz, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Yuki Tsunoda.

Una mirada especialmente crítica

El medio británico reconoció la reacción de Colapinto después del despiste, pero consideró que el error tuvo un peso determinante a la hora de evaluar su actuación.

No es la primera vez que The Race realiza una valoración especialmente crítica sobre el argentino. Después del Gran Premio de Austria, el portal lo había ubicado último, mientras que en su balance de mitad de temporada había señalado la inconsistencia como uno de los aspectos que debía mejorar.

La actuación en Monza dejó, de todos modos, un balance positivo para Alpine. Colapinto consiguió recuperarse de una situación muy complicada, volvió a meterse entre los diez primeros y sumó puntos importantes para el campeonato.

El propio argentino terminó frustrado por lo ocurrido porque consideró que había dejado escapar una oportunidad todavía mayor. “Desaproveché una oportunidad para el equipo y para mí”, reconoció después de la carrera.