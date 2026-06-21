El insólito récord que romperán Uruguay y Cabo Verde en el Mundial

El fútbol mundial vivirá un momento sin precedentes cuando Uruguay y Cabo Verde se enfrenten por el Grupo H del Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Este enfrentamiento se convertirá en el partido con la menor población combinada en toda la historia de la competencia. Entre ambas naciones apenas alcanzan los cuatro millones de habitantes, cifra que quedará registrada oficialmente a partir de este domingo a las 19.00.

Uruguay llega a este compromiso con una población apenas menor a los tres millones y medio de personas. Pese a su tamaño, el país sudamericano cuenta con un historial de dos Copas del Mundo obtenidas en 1930 y 1950.

En su primera presentación en esta edición, los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron uno a uno frente a Arabia Saudita. Este equipo de Medio Oriente fue el mismo que selló la gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, cuando se impuso dos a uno a la Selección Argentina que terminaría levantando el trofeo.

Por su parte, Cabo Verde vive la primera cita máxima de su historia con aproximadamente 530 mil habitantes, de los cuales unos 120 mil residen en Praia, la ciudad capital. El combinado conocido como los Tiburones Azules fue una de las grandes revelaciones en lo que va del certamen tras lograr un histórico empate ante España, que se posiciona como una de las máximas favoritas al título.

La situación en el Grupo H se encuentra sumamente pareja ya que España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde tienen un punto cada uno tras la primera fecha. Mientras la Celeste busca hacer valer su jerarquía, el conjunto africano intenta seguir avanzando en una zona donde la Furia Roja se medirá contra los Halcones Verdes.