El insólito regalo de Matías Alé a un guardia cuando tuvo un brote psicótico

Matías Alé compartió en el programa Storytime de Bondi Live una vivencia ocurrida durante un episodio de delirio místico. El actor rememoró el momento en que decidió entregar la totalidad de su pago a un empleado de seguridad privada.

Según su testimonio, la situación se desencadenó al finalizar una jornada laboral en la cual su percepción de la realidad se encontraba alterada. El protagonista de la anécdota explicó que "terminé de trabajar y le di todo mi caché al seguridad que me cuidó" debido a una convicción espiritual profunda.

En aquel entonces, el intérprete sentía una conexión especial con el trabajador y afirmó que "yo creía que era mi ángel de la guarda". Alé profundizó en su relato detallando el diálogo que mantuvo con el hombre al asegurar que "vos fuiste mi ángel de la guarda en esos dos días, que me estaba cuidando del mal, que yo creía que el mal me perseguía".

Durante esa etapa, el comportamiento del actor llamó la atención de sus compañeros de trabajo por el contenido de sus conversaciones. El propio Alé reconoció con autocrítica que "yo en vez de hablar de las planchitas y los secadores de pelo, hablaba de Jesucristo". Además, el artista recordó la reacción de su empleador en aquel momento y manifestó que "el tipo me ha querido matar, pobre, así que le mando un beso y le pido disculpas".

Tras desprenderse de sus ingresos, el artista solicitó al custodio que le permitiera conservar solo lo indispensable para cargar combustible y abonar peajes, ya que planeaba trasladarse a Carlos Paz con un amigo para visitar a su pareja de ese momento.

Recientemente, la familia del trabajador fallecido se puso en contacto con el actor a través de las redes sociales para aclarar lo sucedido. La hija del hombre le envió un mensaje por Instagram donde expresó que "hola, Matías, recién nos enteramos que estabas en brote. Si mi papá hubiera sabido que estabas en brote, te lo hubiera devuelto".

Sin embargo, la mujer también reveló el impacto positivo que tuvo ese dinero en su hogar al explicar que "pero con ese dinero nosotros nos pudimos ir por primera vez de vacaciones con mi familia y con mi papá por última vez". En el mismo contexto de su crisis de salud, Alé recordó un encuentro con Santiago Caamaño a quien le anunció que abandonaría su carrera para dedicarse a predicar la palabra de Dios.

En aquel encuentro, el actor llegó a manifestar que su interlocutor se convertiría en su "sucesor". Años después, el protagonista analiza estos hechos como parte de una fase de vulnerabilidad extrema, agradeciendo el respeto de quienes lo rodearon.