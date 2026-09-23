El Instituto Superior Cervantes celebrará este sábado 26 de septiembre los 20 años de la creación de su espacio de formación en Diseño de Indumentaria. La jornada reunirá a estudiantes, docentes, egresados y a la comunidad interesada en conocer los trabajos y experiencias que marcaron dos décadas de trayectoria.

La actividad comenzará a las 15 horas en la sede ubicada en San Luis 537 Oeste, Capital, y tendrá como eje el encuentro entre distintas generaciones vinculadas con la propuesta educativa. El aniversario será una oportunidad para mostrar parte del trabajo realizado durante estos años, recuperar experiencias profesionales y compartir nuevas herramientas relacionadas con el diseño.

Una muestra para recorrer la historia

Entre las actividades previstas se encuentra una exposición de trabajos de Diseño de Indumentaria, que permitirá conocer diferentes proyectos y propuestas desarrollados durante la formación de los estudiantes.

También se realizarán conversatorios con egresados. La propuesta apunta a recuperar sus historias y recorridos profesionales, además de conocer cómo la formación recibida en el Instituto Cervantes acompañó sus primeros pasos y su desarrollo dentro del mundo del diseño.

La jornada tendrá además un espacio práctico. Los docentes de la carrera estarán a cargo de un workshop de Origami Textil, una técnica inspirada en el arte del plegado que permite experimentar con distintas formas de transformación y construcción sobre materiales textiles.

Una carrera que mira hacia el futuro

El aniversario también busca poner en valor el recorrido de docentes, estudiantes y egresados que formaron parte de estos 20 años. Desde la institución destacan que la formación apunta a brindar herramientas técnicas y proyectuales para desarrollar la creatividad y construir una mirada profesional sobre el diseño.

“Cumplir 20 años significa celebrar todo lo construido y, al mismo tiempo, mirar hacia adelante para pensar los nuevos desafíos y oportunidades que presenta el diseño de indumentaria”, señalaron desde el Instituto Superior Cervantes.

La celebración será el sábado 26 de septiembre a las 15, en San Luis 537 Oeste. La propuesta incluirá exposición de trabajos, conversatorios con egresados y el workshop de Origami Textil, en una jornada abierta para quienes quieran acercarse al mundo del diseño.