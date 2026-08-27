El INTA San Juan confirmó que hubo 13 retiros voluntarios en julio de 2026

El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) atraviesa una etapa de cambios en su estructura y funcionamiento, atravesada por una menor disponibilidad presupuestaria y una reducción de su planta de trabajadores. La situación fue explicada por Mónica Ruiz, directora del organismo en San Juan, quien detalló cómo se sostiene actualmente el trabajo de la institución.

Durante julio se concretaron retiros voluntarios, una medida que redujo aún más la cantidad de trabajadores. "Los retiros voluntarios se concretaron en julio. En total han sido 13 personas que se retiraron en julio de este año", señaló Ruiz a DIARIO HUARPE.

La planta actual representa una reducción del 30% en comparación con la que tenía el INTA San Juan en 2023. Por el momento, tampoco existe certeza sobre si habrá nuevas desvinculaciones bajo esta modalidad.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que continúen los retiros voluntarios, expresó: "Esperemos que no, pero bueno, la verdad que no sabemos, es probable que sí, que eso ocurra".

El presupuesto se redujo a la mitad

La menor cantidad de trabajadores se da en paralelo con un escenario de recursos más acotados. Actualmente, el organismo funciona con menor presupuesto, una situación que, según la directora, tiene un impacto concreto sobre la actividad. "Ahora estamos funcionando con el 50% del presupuesto que teníamos en el año 2023, y eso se nota", explicó.

Los fondos disponibles están destinados principalmente a garantizar el funcionamiento de las distintas instalaciones del INTA y cubrir sus servicios básicos. "El presupuesto está principalmente destinado a mantener funcionando todas nuestras locaciones, todos nuestros lugares, con los servicios básicos", detalló.

Investigación y trabajo territorial

Con una parte importante de los recursos orientada al sostenimiento de las instalaciones, las actividades de campo y los proyectos requieren otras fuentes de financiamiento. Entre ellas se encuentran las líneas de investigación y el trabajo que el organismo desarrolla en territorio.

"El resto, que es el trabajo en territorio, las líneas de investigación y los proyectos, eso la verdad que lo estamos solventando con, más que nada, con financiamientos externos", indicó Ruiz.

En ese esquema, el Gobierno de San Juan aportó recursos para sostener distintas iniciativas. A la vez, el INTA profundizó el vínculo con empresas y el sector privado, una relación que ya existía, pero que ahora tomó mayor relevancia para mantener las investigaciones.