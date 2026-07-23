El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria atraviesa una de sus peores crisis en la historia. Desde 2024, el Gobierno Nacional vienen implementando una política de ajuste y achique del organismo a través de retiros voluntarios y venta de bienes patrimoniales, cierre de sedes y laboratorios y remates de terrenos.

Actualmente, el directorio, con una mayoría de miembros alineados con la política oficial, ofrecieron aproximadamente un salario y medio por cada año trabajado. La medida estuvo dirigida a personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. El efecto fue contundente, directores nacionales, titulares de centros regionales y responsables de estaciones experimentales aceptaron el retiro.

Desde los gremios del sector, en especial ATE, denuncian que es “un proceso de desguace” con una importante pérdida de cuadros técnicos e institucionales.

Los retiros voluntarios se sumarán a los 1145 trabajadores que dejaron el organismo desde fines de 2023. Además, el plan del gobierno contempla el cierre de medio centenar de agencias y la venta de 42.000 hectáreas de campos experimentales.

Por ejemplo, se puso en venta el predio de la Estación Experimental AMBA, en el oeste del conurbano, a la Agencia de Bienes del Estado para su posterior venta con fines especulativos, que fueron frenadas momentáneamente por la justicia.

En 2024 se acogieron al primer proceso de retiros voluntarios unos 300 trabajadores. Ahora, estiman otros 900, cuya postulación será analizada por el Consejo Directivo del INTA en el marco de la presunta “reestructuración”. Oficialmente, ya se publicaron dos listas con las bajas efectivas: 377 primero y 380, después. El resto sigue en evaluación.

Desde el sindicato, consideran que son “despidos encubiertos”, en cuanto a que se modifican las condiciones de trabajo: cierran unidades, trasladan personal, cambian funciones, deterioran las condiciones salariales y generan un clima permanente de incertidumbre. “Después ofrecen el retiro voluntario como única salida”, describe el ingeniero agrónomo y delegado de ATE, Sebastián Fajardo, a una nota que accedió Tiempo Argentino.

¿Qué sucede con INTA San Juan?

En este contexto general, la delegación local de INTA no puede escapar al efecto de la “motosierra” del gobierno. En una comunicación que mantuvo Info U con la directora del INTA San Juan, Mónica Ruiz, confirmó que hubo un del 30% de reducción de personal en la provincia.

INTA cuenta con dos campos. Uno está en Pocito con 60 hectáreas, el otro está en San Martin con 120 hectáreas. “Las tierras de ambos campos son utilizadas para ensayos. Hay superficies con especies perennes como vid, olivo, almendro, entre otras. Y hay superficies con cultivos estacionales como tomate, quinoa, cáñamo, trigo, alfalfa, etcétera”, señaló la directora.

Hay un interés especial por las tierras que se encuentran en San Martín, que para el instituto cuentan con alto valor científico y productivo: “se encuentra la cuarta colección mundial de olivo reconocida por un organismo internacional, el COI, Consejo Oleícola Internacional. Los excedentes de esos ensayos son comercializados a través de la cooperadora del INTA y los fondos obtenidos se reinvierten en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan. Por ejemplo, eso sucede con el aceite de oliva”.

Sobre si hay posibilidad de que ventas de tierras del organismo afecten a San Juan, Mónica Ruiz sostuvo que “comparados con otros campos del resto del país, su valor es bajo. Pero siempre será de interés de los privados comprar buenas tierras a bajo costo”.

Además, otro vacío que se generó por la gestión de Milei, es que el programa Prohuerta en 2024 fue cancelado y afectó a numerosas familias y escuelas rurales de la provincia. Por otro lado, informó también que entre 2024 y 2026 hubo 17 trabajadores que tuvieron que aceptar el retiro voluntario impuesto por la Nación. Sumado a ello, hay numerosas vacantes no renovadas, por lo que, desde diciembre de 2023, se redujo un 30% del personal en la delegación sanjuanina del instituto.