El intendente de Embalse, Mario Rivarola, protagonizó un momento de fuerte tensión durante una entrevista al hablar sobre la crisis económica que atraviesa el municipio cordobés. Visiblemente afectado, el jefe comunal rompió en llanto al describir las dificultades que enfrenta para sostener los servicios y cumplir con el pago de los salarios de los trabajadores.

“Hace dos días estuve internado. No duermo, no como, no sé qué hacer, te lo juro”, expresó Rivarola, mientras relataba el complejo escenario financiero de la administración municipal.

Según explicó, el municipio necesita reunir alrededor de $330 millones por mes para afrontar el pago de los sueldos. Ante la falta de recursos suficientes, la gestión debe recurrir al crédito bancario para poder cumplir con esa obligación.

El impacto de la crisis

Rivarola atribuyó parte del deterioro de las cuentas municipales a la reducción de los fondos provenientes de la coparticipación. El intendente sostuvo que la situación limita la capacidad del municipio para afrontar sus compromisos y mantener con normalidad los servicios que presta a los vecinos.

La falta de recursos se convirtió así en uno de los principales problemas de la administración local, que debe buscar alternativas financieras para garantizar el funcionamiento básico y el pago de los trabajadores.

“No duermo, no como”

Durante la entrevista, el intendente dejó en evidencia el impacto personal que tiene la situación. Rivarola contó que recientemente debió ser internado y aseguró que atraviesa jornadas de enorme preocupación por el futuro del municipio.

Su testimonio se produjo en medio de una fuerte carga emocional y reflejó la presión que enfrenta al intentar encontrar soluciones para las cuentas públicas.

La situación de las familias

El jefe comunal también se mostró especialmente conmovido al referirse a las consecuencias sociales de la crisis.

Rivarola contó que observa a niñas que salen a vender alfajores en la calle y señaló que las dificultades económicas no se limitan a las finanzas del Estado municipal, sino que repercuten directamente en la vida cotidiana de las familias de Embalse.

El relato del intendente volvió a poner en escena la compleja situación que atraviesan distintos municipios, especialmente aquellos que dependen de recursos de coparticipación para sostener sus estructuras, garantizar los servicios y afrontar el pago de salarios.

Mientras tanto, la administración de Embalse continúa buscando mecanismos para hacer frente a sus obligaciones y evitar que la crisis financiera termine afectando todavía más a los trabajadores y vecinos de la localidad.