El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, se refirió a la aprobación que otorgó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) al proyecto de infraestructura eléctrica de Vicuña y sostuvo que la resolución nacional no representa el final del proceso, ya que todavía deberán intervenir la Provincia y los municipios en las autorizaciones correspondientes.

El jefe comunal explicó que la decisión nacional habilita una nueva etapa, aunque remarcó que aún restan definiciones locales. "Esto no es definitivo. Es una expedición por parte de la Nación, pero el territorio es la provincia. Quien administra las líneas en San Juan y otorga los permisos para este tipo de obras son las autoridades provinciales e incluso municipales", afirmó en radio Sarmiento.

Espejo señaló que la inversión prevista por la empresa representa una oportunidad para el desarrollo, aunque consideró indispensable que se garantice la protección de los usuarios del sistema eléctrico. "Vemos que la inversión es muy grande. Se habla de unos 700 millones de dólares para construir la nueva línea y estaciones transformadoras, y la empresa ha dicho que eso no va a perjudicar a ningún usuario", expresó.

En ese sentido, indicó que el municipio evaluará cada autorización que deba emitir dentro de sus competencias. "Vamos a analizar cada pedido garantizando los derechos de los usuarios y que no sufran ningún perjuicio. La idea es que esta infraestructura contribuya al progreso del norte de San Juan, no solamente para la minería, sino también para cualquier otra actividad productiva", aseguró.

El intendente aclaró que su postura no implica un rechazo al desarrollo minero. "Esto no es estar en contra de la minería. La idea es defender a los usuarios. Si alguna obra perjudica los servicios, desde nuestra competencia municipal nos vamos a oponer", sostuvo.

También explicó que, a su entender, las tareas de construcción no deberían generar inconvenientes, aunque planteó que será necesario observar el funcionamiento futuro de la infraestructura. "Creo que la construcción no va a perjudicar. Lo que habrá que analizar es el uso que se le dará a esas instalaciones y si puede alterar el sistema", manifestó.

Espejo confirmó además que participará de reuniones con otros intendentes de la región, el EPRE y autoridades provinciales para seguir analizando el proyecto. "Nos falta un poco más de información a todos. La provincia tiene que expedirse y creo que el objetivo debe ser defender los derechos adquiridos y garantizar que una obra nueva beneficie a todos, sin perjudicar a ningún sector", afirmó.

Finalmente, reiteró que el objetivo es acompañar el crecimiento de la provincia siempre que se resguarde el abastecimiento eléctrico. "Todo esto debe servir para generar progreso, bienestar, más fuentes de trabajo y mejores servicios para los usuarios. Si es así, vamos todos para adelante", concluyó.