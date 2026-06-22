El intendente en Vaca Muerta pidió que no viajen familias por la falta de infraestructura poblacional

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, encendió una señal de alerta por el impacto que está generando la fuerte migración interna hacia el corazón de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, impulsada por la demanda de empleo en el sector energético.

El jefe comunal advirtió que el crecimiento acelerado de la población está provocando una fuerte presión sobre los servicios básicos de la localidad, especialmente en las áreas de salud y educación, que ya se encuentran al límite de su capacidad operativa.

En ese marco, Banderet pidió públicamente a quienes se trasladan en busca de trabajo que eviten hacerlo junto a sus familias, al menos hasta contar con un empleo asegurado y condiciones mínimas de estabilidad en la zona.

“No se vengan con la familia”, fue la frase que utilizó el intendente al describir la situación, al señalar que en los últimos años se registró la llegada de miles de personas desde distintas provincias del país, especialmente del norte argentino.

Según explicó, la localidad pasó de recibir pequeños flujos migratorios a un crecimiento sostenido que en pocos años transformó su estructura social, generando sobrecarga en escuelas, hospitales y servicios municipales.

Añelo es considerado el principal núcleo urbano del desarrollo de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más importantes de Argentina, lo que ha impulsado una fuerte demanda de mano de obra en la región.

El fenómeno se enmarca en un contexto más amplio de expansión del sector energético, que ha generado oportunidades laborales, pero también desafíos en materia de infraestructura y planificación urbana.

Desde el municipio y el gobierno provincial reconocen que el crecimiento demográfico superó las previsiones iniciales, lo que obliga a acelerar obras y políticas públicas para evitar el colapso de los servicios esenciales.