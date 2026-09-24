Una pared fabricada con bloques de arcilla mediante impresión 3D logró reducir casi siete grados la temperatura del aire que la rodeaba durante una prueba controlada. El prototipo fue desarrollado por investigadores del Instituto de Arquitectura y Medios de la Universidad Tecnológica de Graz, en Austria, y utiliza agua para producir enfriamiento por evaporación.

La estructura está formada por bloques cerámicos de unos 23 centímetros de lado, diseñados para absorber y distribuir agua por su interior. Una pared demostrativa de dos metros de alto por dos de ancho ya funciona en el campus universitario, mientras los investigadores continúan realizando mediciones para determinar sus posibles aplicaciones.

Cómo funciona el sistema

El agua ingresa en los bloques y se desplaza por sus pequeños poros mediante capilaridad. Cuando llega a la superficie, comienza a evaporarse y absorbe calor tanto del material como del aire que se encuentra alrededor.

El mecanismo retoma un principio utilizado durante siglos en las vasijas de barro, aunque la impresión 3D permite controlar con mayor precisión la forma de las piezas, el recorrido del agua y la superficie disponible para la evaporación.

Los investigadores utilizan además una estructura denominada superficie mínima triplemente periódica, conocida como TPMS, que permite aumentar el área destinada a la evaporación sin utilizar grandes cantidades de material. También experimentan con mezclas de arcilla, aserrín y micelio que, después de la cocción, dejan pequeños espacios que favorecen la circulación del agua.

Qué resultados obtuvieron

Las primeras pruebas se realizaron en un ático caluroso de la universidad. En condiciones controladas, los sensores registraron una disminución máxima de 6,95 °C en el aire ubicado junto al bloque cargado con agua. Al mismo tiempo, la humedad relativa aumentó un 39,04% y la eficiencia de enfriamiento fue calculada en un 66,5%.

Sin embargo, el resultado necesita ser interpretado con precisión. Los casi siete grados corresponden al aire situado en las inmediaciones del bloque y no significan que la temperatura de toda una vivienda pueda reducirse en esa misma proporción.

Además, el sistema depende de las condiciones ambientales. El enfriamiento evaporativo funciona mejor en lugares con aire seco, mientras que una humedad elevada dificulta la evaporación del agua y reduce su capacidad para absorber calor.

Todavía no es un reemplazo del aire acondicionado

Aunque la pared requiere mucha menos energía que un sistema tradicional, no funciona con consumo eléctrico completamente nulo. Las pruebas registraron un gasto inferior a 9 watts relacionado con el suministro de agua. El próximo prototipo podría incorporar paneles solares para alimentar una pequeña bomba.

Por ahora, la tecnología no se comercializa. La Universidad Tecnológica de Graz recibió alrededor de un centenar de consultas de empresas, municipios, instituciones académicas y particulares, pero continúa evaluando su comportamiento al aire libre y otros aspectos de los materiales.

Los investigadores analizan posibles proyectos piloto para determinar si esta pared de cerámica porosa puede utilizarse a mayor escala en viviendas, oficinas, escuelas y espacios públicos.