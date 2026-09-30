La provincia pondrá en marcha durante octubre un cronograma de colectas de sangre que recorrerá distintos departamentos de San Juan. La iniciativa busca acercar los operativos a los lugares de residencia o trabajo de los ciudadanos y, de esa manera, facilitar el acceso a la donación.

En diálogo con Te lo Tengo que Decir!, de Huarpe TV, la directora del IPHEM, Rosario Roca, explicó que durante el primer semestre del año se registró una disminución, principalmente, entre los donantes voluntarios.

“Estamos saliendo a tratar de concientizar en la población la necesidad de donar en forma voluntaria”, señaló la funcionaria, quien remarcó la importancia de no esperar a que un familiar o conocido necesite sangre para acercarse a donar.

El cronograma de octubre

Las colectas comenzarán el viernes 2 de octubre en el Hospital Dr. José Giordano, de Albardón, donde el operativo se desarrollará de 8 a 12.

El cronograma continuará el martes 6 en el Hospital de Barreal; el jueves 10 en el Ministerio de Educación; el miércoles 14 en el Hospital César Aguilar de Caucete; y el jueves 16 en el Hospital Ventura de Sarmiento.

A estos operativos se sumó una nueva fecha para el viernes 17. Luego, el martes 20 será el turno del Hospital San Roque de Jáchal; el viernes 23, del Hospital Federico Cantoni de Pocito; y el jueves 30, del Centro de Jubilados de Angaco.

Roca explicó que el objetivo es que las personas puedan donar sin tener que trasladarse grandes distancias. Para organizar cada colecta, el IPHEM trabaja previamente con los hospitales y referentes de cada departamento para realizar la difusión y convocar a los posibles donantes. “Es acercarnos al lugar de residencia o de trabajo de las personas para facilitarles sus tiempos y la accesibilidad”, explicó.

Una donación puede ayudar a varias personas

La directora del IPHEM también explicó que la sangre recolectada no se utiliza como un único componente. Después de la extracción, es trasladada a un centro de procesamiento donde se fracciona en glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas.

“Cada hemocomponente, o sea, cada parte puede resolver un tema en el tratamiento de distintas personas”, detalló Roca. De esta manera, una donación puede contribuir a la atención de hasta tres personas y, en algunos casos, de cuatro, dependiendo de los componentes que puedan obtenerse.

Quiénes pueden donar

Roca destacó que una gran parte de la población está en condiciones de donar y señaló que existen consultas frecuentes relacionadas con antecedentes médicos o el consumo de medicamentos.

Entre las situaciones que pueden impedir la donación mencionó a las personas con diabetes insulinodependiente, quienes atraviesan una enfermedad infecciosa en curso, aquellas que fueron operadas recientemente y determinados antecedentes vinculados con relaciones sexuales ocasionales en los últimos meses.

De todos modos, aclaró que cada caso debe ser evaluado de manera particular. Por ese motivo, desde el IPHEM indicaron que las personas con dudas pueden realizar consultas antes de presentarse a donar.

La campaña de octubre apunta así a sostener el abastecimiento de sangre y, especialmente, a incrementar la cantidad de personas que se incorporen como donantes voluntarios habituales.