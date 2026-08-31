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El Iphem realizará ocho colectas de sangre en septiembre: fechas y lugares

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las colectas buscan mantener las reservas de sangre disponibles para los pacientes de San Juan.

El Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) realizará durante septiembre ocho colectas de sangre en distintos puntos de San Juan, con jornadas en Capital, Albardón, Jáchal, Caucete, Pocito y Valle Fértil. El objetivo es mantener la disponibilidad de sangre necesaria para tratamientos, cirugías, emergencias y pacientes que requieren transfusiones.

El cronograma comenzará este martes 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, ubicada en Laprida 923 oeste, Capital. La colecta se desarrollará de 8 a 12.

Luego, las jornadas continuarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

  • Viernes 4: Hospital Doctor José Giordano, Albardón, de 8 a 12.
  • Martes 8: Hospital San Roque, Jáchal, de 8.30 a 12.
  • Jueves 10: Centro Cívico, Ministerio de Educación, Capital, de 8 a 12.
  • Miércoles 16: Desarrollo Infantil del Hospital Doctor César Aguilar, Caucete, de 8 a 12.
  • Viernes 18: Hospital Doctor Federico Cantoni, Pocito, de 8 a 12.
  • Lunes 21: Salón UDAP, Valle Fértil, de 9 a 12, con la colaboración del Hospital Alejandro Albarracín.
  • Martes 29: Hospital San Roque, Jáchal, de 8.30 a 12.

Quiénes pueden donar sangre

Para participar, los donantes deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Desde el Iphem aclararon que las personas deben desayunar normalmente antes de asistir y no presentar síntomas como fiebre, dolor de garganta o diarrea.

Deberán esperar para donar quienes hayan atravesado una cirugía o mantenido múltiples parejas sexuales durante los últimos seis meses. El plazo se extiende a 12 meses para quienes se hayan realizado tatuajes, piercings, acupuntura o tratamientos estéticos con agujas.

También pueden donar las personas que tengan hipertensión controlada, diabetes que no requiera insulina o hipotiroidismo bajo tratamiento.

Ante dudas particulares, los interesados pueden comunicarse al 4223571 o acercarse personalmente al Iphem, ubicado en Rivadavia 728 este, Capital.

Desde el organismo recordaron que la donación de sangre es voluntaria y permite sostener las reservas necesarias para responder diariamente a las necesidades de los pacientes sanjuaninos.

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