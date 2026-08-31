El Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) realizará durante septiembre ocho colectas de sangre en distintos puntos de San Juan, con jornadas en Capital, Albardón, Jáchal, Caucete, Pocito y Valle Fértil. El objetivo es mantener la disponibilidad de sangre necesaria para tratamientos, cirugías, emergencias y pacientes que requieren transfusiones.

El cronograma comenzará este martes 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, ubicada en Laprida 923 oeste, Capital. La colecta se desarrollará de 8 a 12.

Luego, las jornadas continuarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

Viernes 4: Hospital Doctor José Giordano, Albardón, de 8 a 12.

Martes 8: Hospital San Roque, Jáchal, de 8.30 a 12.

Jueves 10: Centro Cívico, Ministerio de Educación, Capital, de 8 a 12.

Miércoles 16: Desarrollo Infantil del Hospital Doctor César Aguilar, Caucete, de 8 a 12.

Viernes 18: Hospital Doctor Federico Cantoni, Pocito, de 8 a 12.

Lunes 21: Salón UDAP, Valle Fértil, de 9 a 12, con la colaboración del Hospital Alejandro Albarracín.

Martes 29: Hospital San Roque, Jáchal, de 8.30 a 12.

Quiénes pueden donar sangre

Para participar, los donantes deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Desde el Iphem aclararon que las personas deben desayunar normalmente antes de asistir y no presentar síntomas como fiebre, dolor de garganta o diarrea.

Deberán esperar para donar quienes hayan atravesado una cirugía o mantenido múltiples parejas sexuales durante los últimos seis meses. El plazo se extiende a 12 meses para quienes se hayan realizado tatuajes, piercings, acupuntura o tratamientos estéticos con agujas.

También pueden donar las personas que tengan hipertensión controlada, diabetes que no requiera insulina o hipotiroidismo bajo tratamiento.

Ante dudas particulares, los interesados pueden comunicarse al 4223571 o acercarse personalmente al Iphem, ubicado en Rivadavia 728 este, Capital.

Desde el organismo recordaron que la donación de sangre es voluntaria y permite sostener las reservas necesarias para responder diariamente a las necesidades de los pacientes sanjuaninos.