El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), oficializó el cronograma itinerante de colectas de sangre que se llevará a cabo durante el mes de noviembre en distintos departamentos de la provincia.

La iniciativa busca incrementar de forma constante las reservas provinciales, asegurar la disponibilidad de componentes sanguíneos en los centros de salud y concientizar a la población sobre la donación voluntaria como un acto solidario capaz de salvar vidas.

El despliegue territorial incluirá operativos especiales en hospitales departamentales, paseos públicos, instituciones comunitarias y centros de jubilados de Albardón, Capital, Jáchal, Caucete, Pocito, Valle Fértil y Angaco.

Cronograma de colecta

Las intervenciones a cargo del IPHEM y los equipos de salud locales se desarrollarán bajo la siguiente agenda de fechas, sedes y horarios:

Viernes 6 de noviembre (Albardón): Hospital Dr. José Giordano (D.F. Sarmiento s/n), de 8:00 a 12:00 horas.

Domingo 8 de noviembre (Capital): Parque de Mayo, Paseo de los Artesanos, de 15:00 a 19:00 horas.

Martes 10 de noviembre (Jáchal): RN 150, de 8:30 a 12:00 horas.

Miércoles 11 de noviembre (Caucete): Área de Desarrollo Infantil del Hospital Dr. César Aguilar (Diag. Sarmiento 42), de 8:00 a 12:00 horas.

Viernes 13 de noviembre (Pocito): Hospital Dr. Federico Cantoni (Av. Int. Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain), de 8:00 a 12:00 horas.

Lunes 16 de noviembre (Valle Fértil): Salón de UDAP (Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha), de 9:00 a 12:00 horas. Organiza el Hospital Dr. Alejandro Albarracín.

Miércoles 18 de noviembre (Capital): Operativo "San Juan Cerca" (domicilio a confirmar), de 8:00 a 12:00 horas. Organiza San Juan Cerca.

Sábado 21 de noviembre (Capital): Iglesia Universal del Reino de Dios (Av. Rioja Sur 346), de 8:00 a 12:00 horas.

Martes 24 de noviembre (Jáchal): Gendarmería Nacional (Vicuña Larraín, San José de Jáchal), de 8:30 a 12:00 horas.

Viernes 27 de noviembre (Angaco): Centro de Jubilados de Angaco (Calle San Martín, entre Nacional y Rawson), de 8:00 a 12:00 horas. Colabora el Hospital Dr. Rizo Esparza.

Requisitos indispensables

Para concretar la donación, los voluntarios deben tener entre 18 y 65 años de edad, contar con un peso corporal superior a los 50 kilos y no presentar síntomas febriles, dolor de garganta ni episodios de diarrea.

Asimismo, desde el IPHEM precisaron las incompatibilidades temporales: deberán diferir la donación por 6 meses aquellas personas que hayan atravesado intervenciones quirúrgicas o tenido múltiples parejas sexuales en dicho lapso.

En tanto, deberán aguardar 12 meses quienes se hayan realizado tatuajes, colocación de piercings, tratamientos estéticos con agujas, acupuntura o prácticas similares.

Finalmente, las autoridades aclararon que sí se encuentran habilitadas para donar aquellas personas diagnosticadas con hipertensión bajo tratamiento controlado, personas diabéticas no insulinodependientes y pacientes con hipotiroidismo.