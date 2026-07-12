La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. Tras la derrota por 2-1 frente a Inglaterra en tiempo suplementario, Alfie Haaland, padre de Erling Haaland y exfutbolista profesional, expresó su malestar con el arbitraje mediante un mensaje que rápidamente se volvió viral.

A través de su cuenta en la red social X, publicó una frase cargada de ironía: "Bien hecho, Bellingham y árbitro". Con esas pocas palabras, el exjugador felicitó al mediocampista inglés, autor de los dos goles de su selección, pero al mismo tiempo dejó en claro su desacuerdo con la actuación del árbitro francés Clément Turpin.

Las críticas se apoyan en varias jugadas que despertaron polémica durante el partido disputado en Miami.

La principal controversia ocurrió en el empate de Jude Bellingham, cuando desde el seleccionado noruego reclamaron que la pelota habría tocado uno de los cables que sostienen la cámara aérea antes del inicio de la jugada.

Sin embargo, la FIFA salió a aclarar la situación durante el encuentro. Mediante un comunicado oficial explicó que el sensor del balón conectado no registró ningún contacto con el cable, por lo que no existían pruebas para invalidar el gol.

El malestar de Noruega no terminó allí. En el segundo tiempo, el árbitro anuló un gol del conjunto escandinavo tras revisar la acción y determinar que el balón todavía no estaba en juego cuando se produjo una infracción previa.

Además, los futbolistas noruegos reclamaron un supuesto empujón dentro del área inglesa que ni Turpin ni el VAR consideraron sancionable.

Finalizado el encuentro, Alfie Haaland volvió a mostrar su personalidad frontal y eligió poner el foco en las decisiones arbitrales más que en el rendimiento del rival, alimentando un debate que continúa instalado entre hinchas y medios europeos.

Con la victoria, Inglaterra avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde espera por el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza. Noruega, en cambio, quedó eliminada con la sensación de que algunas decisiones arbitrales resultaron determinantes en el desenlace del partido.