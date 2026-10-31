El Ironkids 2026 marcó un nuevo récord de participación en San Juan, con 680 niños y niñas que fueron protagonistas de una jornada deportiva y solidaria. La cifra representa la convocatoria más alta desde que el Ironman comenzó a realizarse en la provincia y convirtió a los más pequeños en parte de la fiesta internacional del triatlón.

La actividad se desarrolló este sábado 31 de octubre, desde las 10, en la intersección de avenida España y avenida Ignacio de la Roza, en Capital. Allí, cientos de familias acompañaron a los pequeños participantes en una propuesta que combinó deporte, recreación y solidaridad.

La expectativa había comenzado a crecer durante los días previos, cuando la organización confirmó que ya se habían superado los 400 inscriptos. Sin embargo, la convocatoria terminó alcanzando los 680 participantes, estableciendo una nueva marca para esta actividad infantil.

El objetivo del Ironkids fue promover la actividad física desde edades tempranas y ofrecer a los chicos una experiencia deportiva en un entorno familiar. La iniciativa también permitió que los niños se sintieran parte del evento internacional que se desarrolla en San Juan.

Una jornada deportiva con un fin solidario

Además de su carácter recreativo, el Ironkids tuvo un importante componente solidario. Cada inscripción tuvo un valor de $25.000 y la totalidad de lo recaudado será destinada a FundaME, una institución sanjuanina que acompaña y brinda asistencia a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia.

De esta manera, la participación de las familias no solo permitió que los pequeños vivieran una experiencia deportiva, sino que también contribuyó al trabajo que desarrolla la organización en la provincia.

Si se considera la participación de los 680 chicos y el valor establecido para cada inscripción, la recaudación potencial alcanzaría los $17 millones, siempre que la totalidad de los participantes haya abonado el importe correspondiente.

La propuesta se desarrolló en el marco de las actividades previas al Ironman San Juan 2026, que reúne durante estos días a deportistas y visitantes de distintos puntos del país y del mundo.

Con esta convocatoria histórica, el Ironkids volvió a consolidarse como una de las actividades familiares más destacadas de la semana deportiva. El récord de 680 participantes reflejó el interés por una propuesta que busca acercar a las nuevas generaciones al deporte y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria.