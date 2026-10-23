San Juan agotó los 1.050 cupos disponibles para el Ironman 51.50 y se prepara para recibir una nueva competencia internacional de triatlón. La prueba se disputará el viernes 30 de octubre y convocará a deportistas argentinos y de otros 16 países, en una jornada que volverá a ubicar a la provincia en el calendario de las grandes pruebas de resistencia.

El cierre de las inscripciones fue confirmado por Ironman Argentina y el Gobierno provincial, luego de alcanzar el máximo de participantes previsto para esta edición. La convocatoria refleja el interés por la competencia, que combina tres disciplinas y exige preparación física para completar el recorrido.

Entre los países representados habrá atletas de Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, Perú, Alemania, España, México y Suiza, además de Argentina.

Las distancias que deberán completar los triatletas

El Ironman 51.50 propone un circuito que combina natación en aguas abiertas, ciclismo y pedestrismo. Los participantes deberán completar 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros en bicicleta y otros 10 kilómetros de carrera a pie.

La modalidad exige resistencia y estrategia para administrar el esfuerzo durante las tres etapas. Con las inscripciones agotadas, la organización ya tiene confirmado el número máximo de competidores para la jornada del 30 de octubre.

Un año histórico para San Juan

La prueba forma parte de una temporada especial para la provincia, que durante 2026 recibirá las tres distancias de la franquicia Ironman. En marzo se disputó el Ironman 70.3, mientras que el 51.50 se correrá a fines de octubre y la distancia Full está prevista para el domingo 1 de noviembre.

La realización de las tres modalidades en un mismo año posiciona a San Juan como un escenario destacado para el triatlón internacional. Además de la participación deportiva, estos eventos convocan a visitantes y generan movimiento en sectores vinculados con el turismo, la hotelería, la gastronomía y los servicios.

Con el cupo completo, la cuenta regresiva entra en su etapa final para una competencia que reunirá a más de mil triatletas y sumará un nuevo capítulo al calendario deportivo sanjuanino.