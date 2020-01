El jefe de la policía de Santa Fe consideró que la provincia tiene "una sociedad muy violenta"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe de la Policía de Santa Fe relacionó hoy la cantidad de homicidios ocurridos en la provincia en lo que va del año a una sociedad "muy violenta" y dijo que está "comprobado" en la Justicia que en las causas por narcotráfico están vinculados "jefes policiales, muchos de los cuales están detenidos o investigados".



Se trata del comisario Víctor Sarnaglia, titular de la policía provincial, quien explicó que en lo que va del 2020 ya hubo 21 homicidios en toda la provincia, pero que no todos "están relacionados con el narcotráfico ni con robos", sino que "hubo muchos vinculados a conflictos interpersonales y familiares".



Además, dijo que el gobernador Omar Perotti, tras asumir, "estableció una política dura de no convivencia con el delito".



"Está comprobado en investigaciones judiciales que, sobre todo el narcotráfico, estuvo relacionado con jefes policiales, muchos de los cuales están detenidos o al menos enjuiciados, y nosotros hemos ordenado cortar cualquier tipo de relación con esa gente", aclaró el jefe policial en declaraciones a TN.



En ese sentido, agregó que en la provincia existe "una crisis sumamente complicada" y que la Policía local está "trabajando para revertir la situación", para lo cual se encuentra "elevando la operatividad" y mejorando "la presencia policial para evitar los delitos".



"La Policía lo que tiene que hacer es actuar, aplicar la ley y poner a disposición de la Justicia, no tenemos tiempo porque los tiempos de la gente no son los tiempos del Estado", concluyó Sarnaglia.