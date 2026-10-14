El joven que salió despedido de su auto en un choque recibió el alta

Lucas Muñoz recibió el alta médica este martes 13 de octubre, después de permanecer nueve días internado en terapia intensiva del Hospital Rawson por las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 4 de octubre en Capital. El joven regresó a su casa junto a su familia y continuará con su recuperación bajo cuidados especiales.

La noticia fue confirmada por su hermana, Ana Muñoz, quien expresó el alivio de la familia luego de varios días de preocupación por su estado de salud. “Este mediodía recibió el alta, gracias a Dios”, manifestó.

Aunque su evolución es favorable, Lucas todavía necesita asistencia y acompañamiento permanente. Según informó su familia, ya puede caminar, comer y permanecer sentado, avances que le permitirán continuar la recuperación en su domicilio.

Cómo fue el accidente en Capital

El siniestro vial ocurrió el domingo 4 de octubre en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, en Capital. Allí, el Fiat Idea que conducía Muñoz impactó contra una camioneta Chevrolet S10.

Como consecuencia de la violencia del choque, el joven salió despedido del automóvil y golpeó contra el asfalto. Las lesiones que sufrió requirieron su traslado e internación en terapia intensiva del Hospital Rawson, donde permaneció bajo atención médica durante nueve días.

Durante ese período, su estado de salud generó preocupación entre sus familiares y allegados, que siguieron de cerca su evolución.

Una nueva etapa de recuperación

Tras recibir el alta, Lucas comenzó una nueva etapa de recuperación en su hogar. Si bien los avances registrados permitieron que dejara el hospital, deberá mantener los cuidados indicados y contar con asistencia durante el proceso de rehabilitación.

Su regreso a casa representa un alivio para sus seres queridos, que lo acompañarán durante las próximas etapas de su recuperación, luego de un accidente que le provocó heridas de gravedad.