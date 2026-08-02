El juego de un streamer porteño que dejó a una sanjuanina con problemas psicológicos

Un creador de contenidos argentino, que posee más de 14.700 seguidores en su cuenta de Instagram y realiza transmisiones en vivo en la plataforma Kick, se encuentra en el centro de una fuerte polémica. El sujeto fue captado mientras humillaba a un grupo de mujeres de San Juan a través de una dinámica violenta. La modalidad del streamer consiste en ingresar a la aplicación de videollamadas OmeTV para denigrar e insultar a personas elegidas al azar por el sistema, incentivando a su propia comunidad para que se sume a la agresión masiva.

Esta herramienta digital permite comunicaciones de video y texto con desconocidos de forma gratuita y sin filtros de registro estrictos. El agresor aprovecha este espacio para montar un "espectáculo" de maltrato, donde las víctimas caen en una trampa tras aceptar un "juego de adivinanza" propuesto por el creador. Inmediatamente después, el hombre inicia una serie de insultos directos y expone a las jóvenes ante miles de usuarios.

Las consecuencias de esta exposición fueron devastadoras para una de las afectadas, quien se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad psicológica. El entorno de la joven advirtió sobre el riesgo de que atente contra su propia vida debido a la viralización de las burlas impulsadas por los seguidores del streamer. El video original alcanzó más de 10.000 reacciones, sumando 100 comentarios y cientos de "reposteos" que avalan la conducta violenta.

Ante la gravedad de los hechos, la familia de la damnificada decidió llevar el caso a la justicia. Fuentes cercanas confirmaron que ya establecieron un contacto formal con un fiscal de la provincia de San Juan para determinar las responsabilidades legales del involucrado y cortar con la impunidad. Desde el ámbito judicial recordaron que este tipo de acciones "no son simples bromas de internet" y que el Código Penal Argentino establece sanciones para los delitos informáticos que dañen la integridad y dignidad de las personas.

Las fiscalías especializadas recomiendan a quienes sufran ciberacoso resguardar todas las evidencias digitales para facilitar la investigación. Según las guías oficiales de Justicia Cerca, es fundamental conservar capturas de pantalla, links y grabaciones de los vivos sin borrar el material de los dispositivos antes de asistir a las comisarías o dependencias fiscales locales.