Tras un reencuentro aparentemente armónico entre Mauro Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella, ha trascendido que la calma se debe a las severas advertencias que ha recibido Wanda Nara por parte de la Justicia.

La mediática ha enfrentado el rechazo de ciertos pedidos realizados. Por ejemplo, la Justicia le negó la solicitud de que las menores no estuvieran con la China Suárez. El juez consideró que el hecho de que el futbolista y la actriz convivan desde hace un año era razón suficiente para rechazarlo.

La periodista Fernanda Iglesias comentó que la Justicia "le está dando la espalda" a Wanda Nara y "no le está aguantando ya sus caprichitos". A pesar de que se le ha ordenado no publicar escritos sobre el caso en sus redes sociales, ella continúa haciéndolo.

La abogada Mariana Gallego se refirió al dictamen del juez de menores, Marcelo Jalil, calificándolo de "muy duro".

El punto más contundente del dictamen es la amenaza directa: "Al cierre del dictamen dice que en caso de que esto se incumpla y vuelva a publicar más allá de la muta de 100 millones de pesos que le impone, le pide al juez que le vuelva a mandar el expediente para tomar medidas aun más duras”.

Esta postura firme se debe a que las personas encargadas de resolver el caso "ya están un poco casados" (cansados) de la situación.

El escrito judicial es profundo y reitera la advertencia sobre la situación de las niñas, quienes parecen estar en contra del padre, aunque influenciadas. Se advierte sobre “La importancia de dejar de lado los posicionamientos narcisistas y las disputas legales para poner el foco en las necesidades de las niñas”.