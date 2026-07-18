Mientras los 26 convocados concentran toda la atención en la antesala de la final del Mundial 2026, hay un integrante de la delegación argentina que también vive el sueño desde adentro, aunque nunca aparece en la planilla oficial. Se trata de Máximo Leguizamón, el arquero de 19 años que acompaña al plantel como único sparring durante la Copa del Mundo.

El juvenil pertenece a Tigre y fue elegido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni para colaborar en los entrenamientos diarios, especialmente en los trabajos específicos que realizan los arqueros junto al entrenador Martín Tocalli.

Aunque todavía no debutó en la Primera División, en el club de Victoria lo consideran una de las grandes promesas surgidas de las Inferiores. Mide 1,90 metros y se destaca por su seguridad en el juego aéreo y su capacidad para responder en los mano a mano.

Su nombre comenzó a hacerse conocido hace algunos años por una curiosa particularidad: convirtió dos goles de arco a arco en las divisiones juveniles de Tigre. El primero fue en Séptima frente a Racing y el segundo, que se viralizó en redes sociales, llegó en un partido de Cuarta División contra Estudiantes de La Plata. Además, también anotó un gol de penal durante su etapa en Sexta División.

Leguizamón dio sus primeros pasos en el baby fútbol del Club Social Matheu, en Escobar. Durante sus primeros años alternaba entre el arco y el campo de juego, hasta que en 2016 realizó una prueba en Tigre y decidió dedicarse exclusivamente al puesto de arquero.

Su crecimiento lo llevó a integrar las selecciones juveniles Sub-17 y Sub-20 de Argentina, donde comenzó a entrenarse con futbolistas de la Mayor. En mayo de este año, Tigre confirmó la confianza en su proyección al anunciar la renovación de su contrato hasta 2029.

El rol del sparring en la Selección

La presencia de un arquero extra se convirtió en una costumbre para el cuerpo técnico de Scaloni desde el Mundial de Qatar 2022. La intención es que los tres guardametas del plantel tengan un compañero adicional para realizar ejercicios específicos durante las prácticas.

En aquella Copa del Mundo el elegido fue Francisco Gomes Gerth, también arquero de Tigre. Tras esa experiencia disputó el Mundial Sub-20 de 2023 y luego continuó su carrera entre Portugal y Argentina, aunque una grave lesión de rodilla frenó su crecimiento cuando llegó a Unión.

Ahora, el lugar quedó en manos de Leguizamón, quien, aunque no podrá sumar minutos en el Mundial, forma parte del día a día de la Selección Argentina y acumula una experiencia invaluable junto al plantel que buscará conquistar una nueva estrella.