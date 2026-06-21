El jugador de Austria que se fracturó la mandíbula y estará contra Argentina

Austria se prepara para un compromiso vital en el Mundial 2026 con una novedad que impacta en su formación inicial. Stefan Posch, quien terminó el primer encuentro con una fractura de mandíbula, apunta a ser de la partida frente a la Selección Argentina. La recuperación del lateral derecho es el foco de atención tras el choque sufrido contra el arquero de Jordania.

La sanidad del equipo europeo descartó una cirugía inmediata para agilizar su retorno mediante una tecnología avanzada. Se trata de una máscara protectora diseñada en Los Ángeles y fabricada en Phoenix, Arizona, durante una sola noche. En las prácticas recientes realizadas en Dallas, el futbolista alternó el uso de este implemento con una férula mandibular para determinar cuál le brinda mayor confort.

En el entorno de la Albiceleste, que viene de vencer 3-0 a Argelia, también hay análisis sobre el rival. Alexis Mac Allister se refirió al capitán argentino señalando que "Las cosas que hace no son normales" mientras el equipo se alista para volver a una ciudad con historia. El regreso a Dallas evoca recuerdos para el fútbol nacional, siendo el sitio donde Diego Maradona pronunció la frase "Me cortaron las piernas" hace tiempo.

Ralf Rangnick, técnico de los europeos, recuperó además a David Alaba y Alessandro Schopf para este cruce. Sin embargo, no podrá contar con Christoph Baumgartner por una dolencia muscular. Esta situación obligaría a retrasar a Konrad Laimer y permitir el ingreso del joven Paul Wanner. Austria llega con el envión de su triunfo 3-1 en el debut y busca asegurar su lugar en la siguiente fase.