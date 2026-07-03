El jugador de Cabo Verde que dejó el fútbol para imitar a Michael Jackson

Dailon Rocha Livramento do Rosário es la principal carta ofensiva que presentará el seleccionado de Cabo Verde para enfrentar a la Selección argentina en los 16avos de final del certamen mundialista. Nacido el cuatro de mayo de 2001 en los Países Bajos, el atacante creció en un barrio humilde de Róterdam bajo una fuerte influencia artística, ya que su madre Marizia es una reconocida cantante en su país de origen y su padre se desempeña como DJ. Su hermano Jerzy, integrante del grupo de hip-hop Broederliefde, también forma parte de este entorno musical que marcó sus primeros años de vida.

La conexión con el arte fue tan intensa que el jugador llegó a alejarse de las canchas para enfocarse en su faceta como bailarín. Fanático de Michael Jackson, Livramento desarrolló una gran destreza en la danza antes de consolidarse profesionalmente en el deporte.

Sobre aquel período, el delantero recordó que "Crecí en una familia de músicos. Era un gran admirador de Michael Jackson y llegó un momento en el que bailaba tan bien que dejé el fútbol de lado", según relató al describir su transición personal.

Su regreso a la actividad deportiva ocurrió gracias al apoyo de su entorno familiar. Fue su hermano Jerr quien lo motivó a retomar los entrenamientos tras observar sus condiciones técnicas. El futbolista rememoró que "Él decía que tenía habilidad con los pies", lo que terminó por definir su futuro en los campos de juego.

Tras un paso por clubes amateurs como Excelsior, Sparta AV, Excelsior Maassluis y NAC Breda, el atacante debutó como profesional en Roda JC Kerkrade y luego destacó en MVV Maastricht antes de ser transferido al fútbol italiano.

Con un contrato vigente en Hellas Verona hasta 2028 y un presente a préstamo en Casa Pia de Portugal, el centrodelantero de 1.85 metros de altura se convirtió en una pieza indispensable para los Tiburones Azules. Durante las Eliminatorias africanas anotó cuatro goles en ocho partidos disputados.

En el actual Mundial, participó de los empates cero a cero ante España y Arabia Saudita. Al respecto, periodistas caboverdianos analizaron que "Es un delantero potente y hay muchas esperanzas depositadas en él. Cabo Verde tiene un estilo, una forma de jugar y, sobre todo, de defenderse. Pero para pasar de ronda ya no alcanza con empatar, y Livramento deberá aprovechar tal vez la única situación que tenga. Hay un equipo que lo respalda, pero su función será clave", concluyeron sobre el desafío que enfrentará el goleador.